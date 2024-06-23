Gladyatör 2'nin vizyon tarihi değişti

Devam filmi 24 sene sonra çekilen Gladyatör 2, 15 Kasım'da vizyona girecek.

Gladyatör 2, ABD ve Kanada hariç 15 Kasım'da vizyona girecek. ABD ve Kanada'da ise film 22 Kasım'da gösterime sunulacak.

Devam filminde genç Lucius'un yetişkin versiyonunu oynayan Paul Mescal yeni başrol olarak yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda, 24 sene önce olduğu gibi Ridley Scott oturuyor.

Yayınlandığı dönemde oldukça beğeni toplayan film, hem 'en iyi film' oscarını kazanmış hem de başrol oyuncusu Russell Crowe'a 'en iyi aktör' ödülünü kazandırmıştı.