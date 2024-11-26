Gladyatörler şehrinde sürpriz

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nin tiyatro kısmında 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki ‘Gladyatörler Şehri’ olarak bilinen dünyanın en büyük mermer kentleri arasındaki Stratonikeia’da 1977’de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans’ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı’yla Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentteki kazılarda birbirinden değerli eserler gün yüzüne çıkarılırken ulaşılan kanalizasyon sistemlerinin halen çalıştığı belirlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüti, "Tiyatronun altındaki kanalizasyonun içinde yürünebilecek kadar büyük kanalizasyon yapmışlar. Su kendiliğinden 2 bin 250 yıl sonra bile akıyor" dedi.