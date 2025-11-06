Glutensiz Kafe-Marketin ikinci şubesi açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çölyak hastalarına umut olmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan asırlık tarihi binada hizmete açılan Fırıntaş Glütensiz Kafe - Marketin ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir’de Kuvayımilliye ruhuna yakışan bir dayanışma örneği gösterdiklerini ve hiç kimseyi ayırmadan herkesin yanında olduklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan binada Büyükşehir Belediyesinin titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları sayesinde özgün kimliğini koruyarak yeniden hayat bulduğunu söyledi. Binanın çok önemli iki hizmet alanına sahip olacağına vurgu yapan Akın, “Binamızın alt katında, Glütensiz Kafe- Market ile hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Balıkesir’imizde 1000’in üzerinde çölyak hastası var ve onlara umut olmak için çabalıyoruz. Yoğun ilgi ve ihtiyaç üzerine Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneğimizle tam bir istişare içerisinde Fırıntaş Glütensiz Kafe - Marketin ikinci şubesini hayata geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Glütensiz Kafe – Marketi önümüzdeki süreçte üç bölgemizde de hizmete sunacağız” dedi.