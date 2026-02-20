GM Teknik Cam'da grev sürüyor: "Patronlara inat birleşik mücadele şart!"

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren GM Teknik Cam’da çalışan işçiler, grevi bırakmaları yönündeki tehditlere rağmen direnişlerini 218 gündür süüryor.

Çalıştıkları OSB’de sendika mücadelesi yürütmeye kararlı olan işçiler, yarın 11.00’de fabrika önünde bir araya gelecek ve 12.30’da Merzifon Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirecek.

İŞÇİLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

GM Teknik’in işyeri temsilcisi Ramazan Çağlı, emek dostlarına çağrı yaparak, grevlerine destek istedi.

Patronlara karşı birlik vurgusu yapan Çağlı, “OSB’de patronalar sendika sokmama kararı alarak birleşti. Emekçilerin, siyasetçilerin ve demokratik kitle örgütlerinin el ele vererek grevimize sahip çıkması çağrısını yapıyoruz. İşçi sınıfının mücadelesine destek veren herkesi 12.30 da Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz’da verilen sefalet zammının üzerine grev kararı alan yaklaşık 97 işçi, işverenin 32 bin 205 TL’lik teklifini kabul etmeyerek grev kararı aldı.

Kristal-İş üyesi işçilerin talebi 36 bin 250 liraydı.

İşverenle 11 defa oturulan toplu iş sözleşme masasından hiçbir sonuç alınamadı.

Bu süreçte patron sık sık grev kırıcılığa başvurdu.

Greve devam eden işçiler mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek OSB'ye sendika girene dek mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.