GM Teknik cam işçileri greve çıktı

Emek Servisi

Amasya Merzifon’da GM Teknik Cam fabrikasında çalışan Kristal-İş'te örgütlü işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde anlaşma sağlanamayınca dün greve çıktı.

Bosch, Gümüşdağ, Franke, Siemens, Amica, Teka ve kendi grup şirketleri olan Silverline gibi büyük şirketlere cam tedariği sağlatan fabrikada işçiler, 2024’te Kristal-İş Sendikası'na üye olmuş ancak işveren yetki itirazı oyununa başvurarak TİS masasının kurulmasını engellemişti. Sendika yetkisinin mahkeme tarafından tescillenmesinin ardından TİS süreci 3 Ocak'ta başlamış ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

Kristal-İş'ten greve ilişkin yapılan basın açıklamasında “Emeğe saygının, sendikal haklara sahip çıkmanın ve toplu sözleşmenin gerçek anlamda uygulanmasının ifadesi olarak sendikamızca bugün hayata geçirilmiştir. GM Teknik Cam işçileri, sadece açlık sınırındaki bir ücret değil, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı talep etmektedir. Grev, bu haklı taleplerin daha fazla ertelenmesine verilen kararlı bir yanıttır” denildi.