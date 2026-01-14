GM Yağız Kaan Erdoğmuş köklü organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek

Satranç dünyasının köklü organizasyonları arasında yer alan Tata Steel Satranç Turnuvası, 2026 yılında 88. kez düzenlenecek. Turnuva, 16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Hollanda’nın Wijk aan Zee kentinde gerçekleştirilecek.

Ustalar kategorisinde 13 büyükustanın mücadele edeceği organizasyonda, dünya sıralamasında ilk 10’da bulunan dört oyuncu da yer alacak.

EN İYİLER YARIŞACAK

Ayrıca Dünya Şampiyonu ile Dünya Şampiyonluğu maçına katılacak ismi belirleyecek Adaylar Turnuvası’na katılma hakkı kazanan dört satranççı da turnuvada mücadele edecek.

Türk satrancının öne çıkan isimlerinden Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Satranç Turnuvası’nda Ustalar kategorisinde mücadele edecek. Erdoğmuş, bu organizasyonda Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil edecek.

Her yıl satranç takviminin önemli duraklarından biri olarak kabul edilen Tata Steel Satranç Turnuvası, 2026 yılında da üst düzey rekabetin yaşanacağı karşılaşmalara sahne olacak.