GM Yağız Kaan Erdoğmuş’tan TePe Sigeman’da tarihi performans

İsveç’in Malmö kentinde 1–7 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 TePe Sigeman & Co Satranç Turnuvası sona erdi. Dünya satrancının önde gelen Büyükustalarını bir araya getiren prestijli organizasyon, satrançseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

DÜNYA YILDIZLARI İLE YARIŞTI

Malmö Elite Plaza Hotel’de gerçekleştirilen turnuvada; Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Jorden van Foreest, Nils Grandelius, Andy Woodward, Zhu Jiner ve milli sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş mücadele etti.

CARLSEN İLE BÜYÜK MÜCADELE

Turnuvanın final turunda dünya 1 numarası ve satranç tarihinin en güçlü oyuncularından biri olarak kabul edilen GM Magnus Carlsen ile eşleşen GM Yağız Kaan Erdoğmuş, siyah taşlarla mücadele etmesine rağmen oyun boyunca ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Yaklaşık 5 saat süren karşılaşmada genç Büyükusta, 50’nci hamleye kadar yüzde 99’un üzerinde doğruluk oranıyla oynayarak dünya satranç kamuoyunun dikkatini çekti.

Oyunun son bölümünde süre sıkışmasına giren milli sporcu, yaptığı kritik hata sonrası karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen Carlsen karşısında sergilediği dirençli ve üst düzey oyun, turnuvanın en çok konuşulan performanslarından biri oldu.

NODİRBEK’LE 3.LÜĞÜ PAYLAŞIYOR

Turnuvayı 4 puanla tamamlayan GM Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbek Büyükusta Nodirbek Abdusattorov ile 3’üncülüğü paylaşarak averajla turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı.

Turnuva sonunda; GM Magnus Carlsen 7 puanla şampiyon olurken, GM Arjun Erigaisi ikinci, GM Nodirbek Abdusattorov üçüncü, GM Yağız Kaan Erdoğmuş dördüncü sırada yer aldı. GM Jorden van Foreest beşinci, GM Andy Woodward altıncı, GM Zhu Jiner yedinci ve GM Nils Grandelius sekizinci oldu.

Genç yaşına rağmen dünya elitleri arasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken GM Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası arenada Türk satrancının yükselen gücü olduğunu bir kez daha gösterdi. Milli sporcumuzun elde ettiği sonuç, Türk satrancı adına gurur kaynağı olurken, geleceğe yönelik umutları da artırdı.