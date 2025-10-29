Gmail kullanıcılarına uyarı: 183 milyon şifre sızdırıldı!

Dünya genelinde büyük bir güvenlik krizi yaşanıyor. Yaklaşık 183 milyon Gmail hesabının kullanıcı adı ve şifresinin çevrimiçi ortama sızdırıldığı tespit edildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, uzmanlar bu durumun bilgisayar korsanlarının yalnızca Gmail hesaplarına değil, aynı e-posta adresleriyle bağlantılı diğer tüm platformlara da erişim sağlama riskini doğurduğu konusunda kullanıcıları uyardı.

Siber güvenlik uzmanı Troy Hunt'ın yönettiği ve bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini takip eden Have I Been Pwned platformu, sızıntının Nisan 2025’te gerçekleştiğini ancak olayın kısa süre önce fark edildiğini bildirdi.

Hunt, sızan bu verilerin internetteki farklı kaynaklardan toplanarak bir araya getirildiğini açıkladı.

Kullanıcılar, e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu saldırıda yer alıp almadığını platform üzerinden kontrol edebiliyor.

GÜVENLİK UZMANLARINDAN İKİ ADIMLI ÖNLEM ÇAĞRISI

Siber güvenlik uzmanları, hesap güvenliğini sağlamak için Gmail kullanıcılarına acil önlemler almalarını öneriyor:

Şifreyi hemen değiştirmek.

İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirmek.

Google, iki aşamalı doğrulamada kullanıcının hesabını korumak için farklı güvenlik adımları uyguluyor. Böylece, şifresi ele geçirilmiş bir hesaba tek başına erişim sağlanamıyor.