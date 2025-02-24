GMAT ne demek? ALES GMAT yerine geçer mi?

GMAT (Graduate Management Admission Test), dünya çapında birçok işletme okulu tarafından MBA (Master of Business Administration) ve işletme yüksek lisans programlarına başvurularda kullanılan standart bir sınavdır.

Bu sınav, adayların analitik düşünme, eleştirel akıl yürütme, nicel analiz ve sözel becerilerini ölçer. GMAT, bilgisayar tabanlı olup, özellikle işletme alanında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin akademik yeterliliklerini ve problem çözme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

GMAT SINAVININ İÇERİĞİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

GMAT sınavı dört ana bölümden oluşur: Analitik Yazım (Analytical Writing Assessment - AWA), Entegre Akıl Yürütme (Integrated Reasoning), Nicel (Quantitative) ve Sözel (Verbal) bölümleri.

Adayların bu dört bölümde gösterdikleri performans, 200-800 arasında değişen bir genel puanla değerlendirilir.

Özellikle yüksek sıralamalı MBA programlarına kabul edilmek isteyen adaylar, 650 ve üzeri puan almayı hedeflemektedir.

GMAT sınavı, global geçerliliği ve prestiji nedeniyle iş dünyasında rekabet avantajı sağlamak isteyen bireyler için önemli bir ölçüt olarak kabul edilir.

ALES GMAT YERİNE GEÇER Mİ?

GMAT (Graduate Management Admission Test) ve **ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) farklı amaçlarla kullanılan iki ayrı sınavdır.

GMAT, özellikle uluslararası işletme yüksek lisansı (MBA) ve ilgili programlara başvurmak isteyen adaylar için geliştirilmiş bir sınavdır.

ALES ise Türkiye'de lisansüstü eğitim programlarına başvurmak ve akademik kadroya girmek isteyen adayların girdiği bir sınavdır.