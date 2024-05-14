Goal Dergisi, Ballon d'Or adayı 20 futbolcuyu sıraladı

Goal Dergisi, yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu sezon favorisi olabilecek 20 futbolcuyu listeledi.

Dünyanın önde gelen spor yayınlarından 'Goal' dergisi, Fransız futbol dergisi France Football tarafından her sezon verilen ve dünya futbolunun en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or için aday olabilecek 20 futbolcuyu yazdı.

Derginin öne çıkardığı 20 oyuncu şöyle:

20 - Lautaro Martinez (Inter)

19 - Mohamed Salah (Liverpool)

18 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

17 - Bernardo Silva (Manchester City)

16 - Lionel Messi (Inter Miami)

15 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

14 - Declan Rice ( Arsenal)

13 - Mats Hummels (Borussia Dortmund)

12 - Antonio Rüdiger (Real Madrid)

11 - Rodrygo (Real Madrid)

10 - Bukayo Saka (Arsenal)

9 - Rodri (Manchester City)

8 - Erling Haaland (Manchester City)

7 - Toni Kroos (Real Madrid)

6 - Harry Kane (Bayern Münih)

5 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

4 - Phil Foden (Manchester City)

3 - Kylian Mbappe - (PSG)

2 - Jude Bellingham - (Real Madrid)

1 - Vinicius Jr. (Real Madrid)

Geçen sezon Lionel Messi'ye verilen ödülün bu seneki kazananının belirlenmesinde yaz aylarında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America da belirleyici olacak.