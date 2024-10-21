Göbeklitepe sinemayla kültür mirası buluşturuyor

Kültür Sanat Servisi

Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen 3. Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, ‘Sinema Sanatı ile Kültürel Mirası Buluşturan Festival’ sloganıyla 24 Ekim’de başlıyor. Filmler Ulusal Kısa Film, Uluslararası Kısa Film ve Arkeoloji Ana Temalı Belgesel olmak üzere üç ana kategoride gösterime girecek.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi (Reji Kilisesi)’nde gerçekleştirilecek olan festival, ‘Tereddüt Çizgisi’ filminin gösterimiyle açılacak. 25 Ekim’de ise belgesel film gösterimleri ve yönetmen söyleşileri yapılacak. Festival, “Alien” adlı kısa filmin ve “Yakamoz” filminin özel gösterimi ile devam edecek. Ardından düzenlenecek ödül töreni ile ödüller sahiplerine verilecek.