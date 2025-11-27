Göbeklitepe Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti 2025 (Güncel) | Tarihin Sıfır Noktasına Yolculuk

Göbeklitepe giriş ücreti ne kadar oldu? Göbeklitepe ziyaret saatleri 2025 nasıl? UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “Tarihin Sıfır Noktası” olarak kabul edilen Göbeklitepe, hem arkeoloji meraklıları hem de kültür turizmi için dünyanın en çok araştırılan yerlerinden biri. İşte Göbeklitepe 2025 yılı güncel giriş ücreti, MüzeKart bilgisi, ziyaret saatleri ve bilinmesi gereken detaylar…

GÖBEKLİTEPE GİRİŞ ÜCRETİ 2025

Göbeklitepe arkeolojik alanını ziyaret etmek isteyenler için giriş bilet fiyatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kişi başı 20 TL olarak belirlenmiştir. Müzekart sahipleri Göbeklitepe’ye ücretsiz giriş yapabilmektedir. Sinevizyon gösterimi için ilave ücret uygulanmaktadır.

Göbeklitepe Giriş Bileti Türü Ücret (2025) Yerli Ziyaretçi 20 TL Yabancı Ziyaretçi 20 TL MüzeKart Sahipleri Ücretsiz

GÖBEKLİTEPE ZİYARET SAATLERİ 2025

Başlangıç Saati Bitiş Saati Gişe Kapanışı 08:30 17:30 17:00

Göbeklitepe, haftanın her günü ziyarete açıktır. En geç saat 17.00’ye kadar gişeden giriş yapılabilir.

GÖBEKLİTEPE NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın Dağeteği Mahallesi sınırlarında yer alır. Harran Ovası’na hâkim bir konumda bulunan örenyerine özel araçla, tur otobüsleriyle veya şehir merkezinden kalkan servislerle ulaşım mümkündür.

Adres: Göbeklitepe, Dağeteği Mahallesi, 63290

Göbeklitepe, Dağeteği Mahallesi, 63290 Telefon: 0414 313 1588

0414 313 1588 E-mail: sanliurfamuzesi@ktb.gov.tr

GÖBEKLİTEPE HAKKINDA KISA BİLGİLER

Göbeklitepe’nin tarihi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanır. Yerleşim yeri olarak değil, tamamen tapınma amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir. Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış, 2019 yılı ise Türkiye’de “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmiştir.

Tarihin Sıfır Noktası: Göbeklitepe

Göbeklitepe, insanlık tarihini yeniden yazdıran bulgularıyla, bilinen en eski tapınak kompleksidir. T şeklindeki 6 metreye ulaşan ve 40 tona varan anıtsal dikilitaşlar (steller), insan, hayvan ve sembolik motiflerle bezeli olarak karşımıza çıkar. Kazı alanı jeomanyetik ölçümlere göre yaklaşık 20 adet dini yapıyı içerdiği düşünülmektedir.

Göbeklitepe’nin Dünya Tarihindeki Önemi

Dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi

Yerleşik hayata geçiş sürecinde dini inanışın etkisini kanıtlayan ilk insan yapısı

Kültür, sanat, heykel, tarım ve toplumsal yaşam alanlarının doğuşuna ışık tutan bulgular

Neolitik Çağ hakkında bilinen birçok bilgiyi değiştiren keşif

GÖBEKLİTEPE’DE NELER GÖREBİLİRSİNİZ?

Göbeklitepe’de karşılaşabileceğiniz yapılar arasında:

Steller (T şeklinde anıtsal dikilitaşlar)

Hayvan kabartmaları (leopar, tilki, domuz, yılan, akrep)

Stilize insan heykelleri

Yuvarlak tapınak kompleksleri (A, B, C, D yapıları)

GÖBEKLİTEPE’DE SESLİ REHBERLİK VAR MI?

Evet. Göbeklitepe'de Voice of Museum sistemine sahip sesli rehberlik hizmeti bulunmaktadır. Bilgilendirici animasyon ve görsel sunumlar ziyaretçilerin deneyimini zenginleştirmektedir.

Göbeklitepe giriş ücreti ne kadar?

Göbeklitepe 2025 giriş ücreti kişi başı 20 TL’dir. MüzeKart sahipleri ücretsiz giriş yapabilir.

Göbeklitepe ziyaret saatleri nedir?

Göbeklitepe 08:30 - 17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Gişe kapanışı 17:00’dır.

Göbeklitepe haftanın hangi günleri açık?

Göbeklitepe haftanın her günü ziyarete açıktır.

Göbeklitepe nerede?

Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın Dağeteği Mahallesi’nde yer alır.

Göbeklitepe neden önemlidir?

Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınak kompleksi olarak insanlık tarihini yeniden şekillendiren bir keşiftir.

Göbeklitepe, yalnızca bir arkeolojik kazı alanı değil, insanlık tarihinin köklerini sorgulatan eşsiz bir kültür mirasıdır. 2025 yılı güncel giriş ücretleri, ziyaret saatleri ve MüzeKart bilgileriyle birlikte, tarih öncesi dönemin kapılarını aralamak için rehber niteliğinde bu bilgileri değerlendirebilirsiniz. Şanlıurfa’ya yolunuz düşerse, tarihin sıfır noktasında unutulmaz bir yolculuğa hazır olun.