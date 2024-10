Göbeklitepe’de En İyi Film Ödülü ‘Mori’nin

Urfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle değer görüldü. Uluslararası kategoride, En İyi Yönetmen Ödülü’nü "-12" filmiyle Bahador Zamani, En İyi Senaryo Ödülü’nü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, En İyi Film Ödülü’nü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.

Ulusal kategoride ise En İyi Yönetmen Ödülü’ne "Mori" filmiyle yönetmen Yakup Tekintangaç, En İyi Senaryo Ödülü’ne "Benim De" filmiyle yönetmen Ece Akalın Alagöz, En İyi Film Ödülü’ne ise "Teamül" filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt değer görüldü. Klaus Schmidt Belgesel Ödülünü yönetmen Özge Deniz Özker kazandı.