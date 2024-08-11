Göbeklitepe’den 13 bin yıllık güneş takvimi çıktı

Haber Merkezi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe’de dünyanın bilinen en eski takvimi olduğu düşünülen bir güneş takvimi bulundu. Yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait takvim, neolitik dönemde zaman takibinin tahmin edilenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Edinburgh Üniversitesi’nden arkeologlar, Göbeklitepe’de bulunan diğerlerine göre daha ihtişamlı bir sütun üzerindeki oymaların, takvim olarak kullanılmış olabileceğini bildirdi.

Araştırmacılar buldukları takvimin 365 günü kapsayan ve 12 ay dönemi ve ek olarak 11 günü içerdiğini belirlediler. Takvim üzerinde geometrik semboller, kuş ve figürleri ile ‘V’ harfine benzeyen bir sembol bulunuyor. Bu semboller araştırmacıların keşfettiği bir sistem ile sayıldığında ortaya kendini 365’de bir tekrar eden bir güneş yılı takvimi çıkıyor. Takvim üzerinde ilgi çekici figürlerden biri olan boynundaki ‘V’ sembolü ile büyük bir kuş figürü, yaz gün dönümünü temsil ediyor, bu figürün o dönemin yaz takım yıldızından esinlendiği düşünülüyor.