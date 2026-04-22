Göç güzergâhlarında 8 bin göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre geçen sene dünya genelindeki göç güzergahlarında yaklaşık 8 bin göçmen hayatını kaybetti ya da haklarında kayıp bildirimi yapıldı. Deutsche Welle’nin haberine göre en yüksek ölüm oranları, Avrupa’ya uzanan göç güzergâhlarında kaydedildi. Böylelikle, 2014’ten bu yana göç etmek isterken ölenlerin toplam sayısı da 82 bine ulaştı.

2024 yılında ölü ve kayıp göçmen sayısı 9 bin 197 olarak kayıtlara geçmişti. IOM, yaklaşık 8 bin ölü ve kayıp göçmene ilaveten bin 500 şüpheli vakanın bulunduğunu, mali kesintiler nedeniyle bu vakaların incelenip doğrulanamadığına dikkat çekti.

IOM Genel Direktörü Amy Pope, göç güzergahlarının çatışmalar, iklimsel baskılar ve politika değişikliklerine bağlı olarak değiştiğine dikkat çekti. "Ancak riskler hâlâ çok somut" diyen Pope, "Bu sayıların ardında, tehlikeli yolculuklara çıkan insanlar ve onlardan haber almayı bekleyip de hiçbir zaman haber alamayacak olan aileler var" dedi.