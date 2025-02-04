Göç İdaresi Başkanlığı 560 sözleşmeli personel alacak | Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman? Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları

Göç İdaresi Başkanlığı 560 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın personel alımı ilanı sonrası ise Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman ile adayların hangi tür KPSS'den kaç puan almış olmaları gerektiği araştırması hız kazandı. Başkanlık merkez teşkilatında 96, taşra teşkilatına ise 465 kişilik farklı branş ve kadrolarda personel alımı yapacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman? İşte Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları!

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı için giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 14 Şubat saat 23:59’da bitecek.

Personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar, e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden çevrim içi gerçekleştirecek.

Göç İdaresi Başkanlığı Personel Alımı Başvuru Ekranı için Tıklayınız

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak. Adaylar başvuracağa merkez ya da taşra teşkilatındaki başvurular arasından en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak sözlü sınava alınacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Merkez ve taşra teşkilatlarından istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı için adaylar Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı tablolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir.

Tablo-1 Merkez Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı





Tablo-2 Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı