Göç İdaresi Başkanlığı Personel Alımı 2025 — 119 sözleşmeli personel alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 119 sözleşmeli (4/B) personel alımı yapacağını açıkladı. Merkez teşkilatına 14, taşra teşkilatına 105 olmak üzere ilan edilen kontenjanlar için başvurular 28 Ekim 2025 saat 09:00 'da başlayıp 8 Kasım 2025 saat 23:59 'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, Göç idaresi personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte Göç idaresi personel alımı şartları ve tarihleri!

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Göç İdaresi personel alımı başvuruları 28 Ekim 2025, 09:00'da başlamış olup 8 Kasım 2025, 23:59'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı — Kariyer Kapısı portalı ( www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresinden yapabilecektir.

İlan edilen boş pozisyonlar için giriş (sözlü) sınav uygulanacaktır. Sözlü sınav tarihleri ve sınav yeri ile ilgili bilgilendirme, başvuru sonuçları yayımlandığında adaylara duyurulacaktır. Sözlü sınav sonucuna göre başarılı olan adaylarla sözleşmeli personel olarak istihdam sağlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda yer alan genel ve özel şartlardan en önemli maddeler özetle şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesindeki şartları taşımak (ör. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak vb.).

Türk Ceza Kanunu'nda sayılan bazı suçlardan hüküm giymemiş olmak (ilan metninde detaylandırılan suçlar için istisnalar belirtilmiştir).

Askerlik ile ilişiği bulunmamak veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş/ertelemiş olmak (erkek adaylar için).

KHK ile kamu görevinden çıkarılmış olmamak; SGK’dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2024 yılında ÖSYM tarafından yapılmış KPSS (B Grubu) sınavından; lisans mezunları için **KPSSP3**, ön lisans için **KPSSP93**, ortaöğretim için **KPSSP94** puan türlerinden **en az 65** puan almış olmak.

KPSS puan sıralaması esasına göre ilana başvuran adaylar arasından, ilan edilen pozisyon sayısının **4 katı** kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Adaylar yalnızca bir pozisyon için (merkez veya tek bir il + tek bir unvan) başvuru yapabilir; birden fazla tercih yapan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışıp sözleşmesi feshedilmiş olanların başvuruları için, ilanda belirtilen bekleme süresi (1 yıl vb.) koşullarına dikkat edilmelidir.

Halihazırda 4/B sözleşmeli olarak çalışan adayların, başvuracakları unvanın halen görev yaptıkları ile aynı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

İlan yayımlandığında elektronik başvuru formuna yüklenmesi istenebilecek belgeler şunlardır (ilana göre değişebilir):

Kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, hizmet/çalışma belgeleri (varsa), adli sicil beyanı / adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi (erkekler için), vesikalık fotoğraf vb.

TABLOLAR / POZİSYON DAĞILIMI

Aşağıdaki bağlantılardan veya ilan ekindeki Tablo-1 (Merkez teşkilatı) ve Tablo-2 (Taşra teşkilatı) belgelerine bakabilirsiniz. (Sizin sağladığınız görsel tabloda merkez teşkilatı için örnek dağılım yer almaktadır.)