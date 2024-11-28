Göç İdaresi Başkanlığı Personel Alımı Başvuruları | Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı personel alımı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek uzman yardımı alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşeceği duyurulan personel alımına dair Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımıcısı personel alımı ne zaman, nereden başvurulur sorularının yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları hakkındaki sorular gündemde yer almaya başladı. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları hakkında ayrıntılar!

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 2024 PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere göç uzman yardımcısı personel alımı yapacağını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın uzman yardımcısı alımıyla ilgili tüm detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Göç İdaresi Başkanlığı'nın uzman yardımcısı giriş sınavı başvuruları, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başkanlığa başvuracak adaylarda aranan şartlar arasında; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından KPSS; KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 30 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak.

Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilecek.