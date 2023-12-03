Göç İdaresi'nden "Düzensiz göçmenler serbest bırakıldı" iddiasına açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda, "Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır" dendi.

Güncel 03.12.2023 19:16 Giriş: 03.12.2023 19:16

Güncelleme: 03.12.2023 19:28 Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri’de dün "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasını yalanladı. Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır. Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."