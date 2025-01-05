Göç İdaresi: Suriyelilere tanınan izinli çıkış-giriş 3 defa yapılabilecek

Suriye'de Beşar Esad yönetimini devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri tartışılmaya başlandı.

Muhalefet dönüşlerin yeterince olmadığını dile getirirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Burada kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacıların geri dönüş işlemleri ve izinli çıkış-giriş haklarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

4 ADIMDA GERÇEKLEŞECEK

“Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere tanınan izinli çıkış-giriş hakkı, 1 Ocak 2025’te başladı.

1 Temmuz 2025’te sona erecek olan ve en fazla 3 defa yapılabilecek izinli çıkış-giriş hakkı, aile reisine verilecek. Aile reisinin çıkış yapamayacak durumda olması halinde aile adına, ergin aile üyelerinden birisi hakkı kullanabilecek.

İzinli çıkış-giriş işlemleri, Kilis-Çobanbey ve Hatay-Zeytindalı Kara Hudut Kapılarından yürütülmektedir. İzinli çıkış hakkını kullananların, çıkış yaptığı kapıdan ülkemize tekrar giriş yapması gerekmektedir.”

Açıklamada, izinli çıkış-giriş başvurusu için hangi adımların atılacağına ilişkin detaylar yer aldı. Buna göre, Suriyeli sığınmacıların geri dönüş işlemi "randevu alma", "İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gitme", "sınır kapısı işlemleri" ve "çıkış" olmak üzere 4 adımda gerçekleştirilecek.