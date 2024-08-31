Göç İzleme Derneği’nin mal varlığı donduruldu

Göç İzleme Merkezi'nin mal varlığı Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarınca donduruldu.

Mal varlıklarının dondurulması kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de varlığı bulunan 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu. Karar, "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiiller gerekçe gösterilerek alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla yayımlanan kararda, hakkında açılan kapatma davası Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden Göç İzleme Merkezi'ne ilişkin bilgiye de yer verildi.

Karara göre, PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve 16 Aralık 2016'da merkezi İstanbul'da bulunan GÖÇİZDER'in mal varlığı donduruldu.