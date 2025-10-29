Göç politikaları seçimi etkileyecek

Karya YURTTAŞ

Hollanda yarın sandık başında. Yabancı karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki dört partili sağ koalisyon hükümetinin göç politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 Haziran’da düşmesi sonrası 29 Ekim’de erken seçime gitme kararı alınmıştı. Anketlere göre Wilders’ın Özgürlük Partisi (PVV) %20 oy oranı ile birinci konumda. Birleşmelerinin ardından yakaladıkları ivmeyi sürdüremeyen Yeşiller Partisi (GroenLinks) ve İşçi Partisi (PvdA) koalisyonu yüzde 16 ile Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile ikinciliği paylaşıyor.

PvdA üyesi tarihçi Zafer Aydoğdu "Wilders’in partisi bir dönem düşüşe geçmişti ama son haftalarda yeniden küçük çaplı bir yükselişe geçti. CDA yani Hristiyan Demokratlar da beklenmedik biçimde yükselişte. GroenLinks ve PvdA’nın birleşmesi ilk başta sol cenahta bir heyecan yaratmıştı ama şu anda 22-25 bandında takılı kaldılar. Seçmenler arasında hâlâ ciddi bir kararsız kitle var” dedi.

Yeşiller-İşçi Partisi birleşmesinin beklenen yükselişi sağlayamadığını kaydeden Aydoğdu, “Halk, sağ popülizm nedeniyle konut yetersizliği, ekonomik sorunlar ve sosyal hakların kısıtlanması gibi sorunlarından uzaklaştı. Bunun yerine mülteci ve göç tartışmaları seçim atmosferine hâkim oldu. Bu durumda sol partilerin söylemi biraz soyut ve teorik kaldı. Solun, politikalarını halka yakın bir dille anlatamaması, beklenen birleşme ve yenilik etkisini yaratamadı” ifadelerini kullandı.

Hollanda’daki Türkiyelilerin seçimlere çok ilgi göstermediğine dikkat çeken Aydoğdu, göçmenlerin Türkiye’ye yönelik gündemlerle daha fazla ilgilendiğini vurguladı.