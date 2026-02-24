Göç senfonisi doğduğu topraklara geliyor

Muğla Datça’da yaşayan usta müzisyen Fuat Saka’nın, insanlığın en derin yaralarından biri olan “göç” olgusunu evrensel bir dille işlediği ve dünya çapında büyük yankı uyandıran “Göç Senfonisi – Karanlık Sular” eseri, temmuz ayında Datça’da dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda; Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, Meclis Üyesi Filiz Aydeniz ve Datça Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Özgür Mutlu’dan oluşan heyet, projenin mimarlarıyla bir araya geldi. Müzisyen Fuat Saka, projenin Avrupa ayağını koordine eden Ahmet Yeşilyaprak ve Kenan Küçük ile Dayanışma Datça’dan Mahmut Balpetek’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, konserin Temmuz ayında yapılması konusunda karar alındı.

Dünya prömiyerini 2022 yılında İstanbul’da yapan, ardından Almanya’nın prestijli sanat merkezlerinden Köln Filarmoni ve Münster Şehir Tiyatrosu gibi sahnelerde dakikalarca ayakta alkışlanan senfoni, şimdi doğduğu topraklara geri dönüyor. Fuat Saka tarafından Datça’da bestelenen ve Atinalı müzisyen Vangelis Zografos tarafından 90 kişilik orkestra için düzenlenen eser, toplam 10 bölümden oluşuyor.

Göç Senfonisi - Karanlık Sular, Fuat Saka’nın 20 yıllık sürgün ve göçmenlik deneyiminin bir meyvesidir. Eser, bugüne kadar Şef Anastasios Symeonidis, Ustina Dubitsky ve Luka Hauser gibi önemli isimlerin yönetiminde; Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, Gürzenich Orkestrası ve Güney Vestfalya Filarmoni gibi topluluklarca icra edilmiştir. Eserde geleneksel enstrümanlar olan kaval ve Girit kemençesi, senfonik tınılarla harmanlanarak müziğin birleştirici gücünü sergiliyor.

"Bu dünya hepimize yeter" mottosuyla yola çıkan senfoni, sadece Ege ve Akdeniz’in "karanlık sularında" yitip giden hayatlara bir ağıt değil, aynı zamanda dayanışma ve barış için güçlü bir çağrı niteliği taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilmesi planlanan bu dev konser, eserin yaratım sürecinin geçtiği Datça’da sergilenecek olması nedeniyle tarihi bir önem taşıyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan konser için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Muğla ve Datça’nın kültürel mirasını uluslararası bir sanat olayıyla taçlandıracak olan organizasyon, yerli ve yabancı pek çok sanatseveri Yarımada’da buluşturacak.