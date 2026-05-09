Göç ve göçmenlik hallerini ele alan “Yersiz Yurtsuz Sınıfsız” kitabı çıktı

İnsanlık tarihi kadar eski olan ancak günümüzde ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel krizlerin iç içe geçtiği küresel bir varoluş sorununa dönüşen göç olgusunu işleyen “Yersiz Yurtsuz Sınıfsız” kitabı çıktı.

Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Yasemin Giritli İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın derlediği “göç ve göçmenlik halleri”ni disiplinler arası, eleştirel bir perspektifle ele alan 416 sayfalık kitap bir referans niteliğinde.

4 Mayıs itibariyle kitapçılardaki yerini alan “Yersiz Yurtsuz Sınıfsız: Türkiye’de Göçmenlik Halleri” derlemesi yüzyılımızın en önemli meselelerinden biri olan göç olgusunu ana akım güvenlikçi yaklaşımları karşısına alacak biçimde eleştirel sosyal bilimlerin imkânlarını kullanarak ele alıyor.

TÜM YÖNLERİYLE GÖÇ OLGUSU

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve araştırmacı yazar Savaş Çoban’ın derlediği eser, 21. yüzyılda hiç olmadığı kadar artan insan hareketliliğini, özellikle de zorunlu göçü̈ kavramak; iktisadi, siyasal, sosyal ve ekolojik nedenlerini anlamak; kapitalist devletler sistemi içinde yeni sınırların nasıl şekillendiğini, ulusal düzeyde ortaya çıkan siyasal tepkilerin nasıl inşa edildiği, göçün öznelerinin tüm bunlara tepkilerini tartışmak için güçlü bir kaynak.

GÜNCEL TARTIŞMALARA BİR MÜDAHALE

Kitabın tanıtım yazısında şöyle deniyor:

“Yersiz Yurtsuz Sınıfsız, hem ele aldığı konuların kapsamı hem de konulara yaklaşımı bağlamında milyonlarca göçmenin yaşadığı Türkiye’deki güncel tartışmalara bir müdahale anlamına da geliyor. Eleştirel sosyal bilimin içinde düşünen ve üreten yazarların metinleri, Türkiye’de giderek istatistiklere boğulan ve güvenlik politikalarına sıkıştırılmaya çalışılan göç tartışmasını sıkıştırıldığı yerden çıkarma amacını taşıyor. Bu yönüyle konuya ilgi duyan okur, alanı çalışan akademisyen ve hak savunucuları için düşünsel araçlar sağlıyor.”

Altı bölümden oluşan kitapta İbrahim Varlı, Savaş Çoban, Ertuğrul Murat Özgür, N. Aslı Şirin, Elsa Pınar Kılavuz, Samim Akgönül, Yasemin Giritli İnceoğlu, Tirşe Erbaysal Filibeli, Billur Aslan-Umberto Famulari, Ayhan Kaya, Menekşe Tokyay, Şengül Hablemitoğlu, Tuğçe Erçetin, Gülsüm Depeli Sevinç-Görkem Uzunali, Deniz İnceoğlu, Pınar Uyan Semerci-Emre Erdoğan yazı ve makaleleriyle yer alıyor.