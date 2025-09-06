Göç ve sürgüne odaklanan imgeler

Kültür Sanat Servisi

Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf Grubu tarafından Karşı Sanat Çalışmaları’nın desteğiyle düzenlenen 'Göç ve Sürgün' başlıklı karma sergi 12 Eylül'de izlenimcilerle buluşacak. İstanbul Beyoğlu'ndaki Karşı Sanat Merkezi'nde 22 Eylül'e kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan sergide yer alan eserler sürgün ve göç temasına odaklanıyor.

Bülent Parmaksız, Ercüment Akdeniz, Elif Can, Mehmet Boğatekin, Sami Özbil gibi mahpus yazarlar, şairler ve çizerlerin de katkı sunduğu sergide alanlarında önemli işlere imza atan Redfotoğraf Grubu'ndan sanatçılar yer alıyor.

Levent Küey’in sergideki eseri.

Sergi, yarısı içeride yarısı dışarıda 100 sanatçıyı göç ve sürgün teması etrafında buluşturuyor. Sergideki eserler, hapishanelerde keyfi bir ceza olarak uygulanan sürgün ezasına, Akdeniz'in bir mülteci mezarlığına dönüşmesi gibi on binlerce insanın göç yollarında ölümüne neden olan politikalara ve Filistinlilere uygulanan soykırıma dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kolektif bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan sergi göç ve sürgünün betimlenmesi zor travmasını ve sürgünlerin umutlarını tuallere, satırlara, enstalasyonlara, taşlara, notalara ve fotoğraf kerelerine yansıtarak sanatseverlere aktarırken mevcut duvarları da imgelerle yıkmaya çalışıyor.