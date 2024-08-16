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Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 23:54
  • Giriş: 16.08.2024 23:54
  • Güncelleme: 16.08.2024 23:54
Kaynak: AA
Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi

Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leylek Manisa'nın Demirci ilçesinde konakladı.

Ege Bölgesi'nin 850 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Demirci ilçesinde akşam saatlerinde leylekler mola verdi.

Göç yolundaki çok sayıda leylek ilçe girişindeki hastanenin çatısına ve yol boyunca yer alan aydınlatma direklerine kondu.

Demircili vatandaşlar, leylekleri cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

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