Göcek’e hançer

Muğla’nın Göcek Körfezi’nde, Türkiye Çevre Ajansı tarafından “Göcek Dalaman Koylarında Mapa Şamandıra Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi” projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olmadığına karar verdi. Ancak projenin çevresel etkileri nedeniyle bölge halkı tepki gösterdi.

Toplam 20 koyda 864 tekne kapasitesine hizmet vermesi planlanan proje kapsamında, 918 mapa, 857 tonoz, 891 şamandıra, 2 yüzer ponton ve 22 servis pontonu kurulması hedefleniyor. Mevcut marina ve iskelelerle birlikte Göcek Körfezi’nde toplam tekne bağlama kapasitesi 2 bin 6’ya ulaşacak. Proje için 149 milyon 981 bin TL bütçe ayrıldı.

ÖZEL KORUMA ALANINDA PROJE

Proje alanı, ‘Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ve ‘önemli doğa’ alanı statüsünde bulunuyor. Aynı zamanda birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanlarını, arkeolojik sit alanlarını ve sürdürülebilir koruma alanlarını içeriyor. Proje sınırları içinde kıyı kenar çizgisi sonrası orman arazileri de yer alıyor.

Çevresel etkileri nedeniyle projeye tepki gösteren bölge halkının, ÇED raporu gerekli görülmeden başlatılan projeye karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Bölge halkı, koruma altındaki bölgede gerçekleştirilecek projenin doğal yaşamı ve ekosistemi olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

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TEKNE VE YATLAR GÖCEK’İ YUTTU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyılar talan ediliyor. Bu talandan en çok etkilenen yerlerden biri de Göcek Körfezi. Bölgede birçok yat limanı projesi için çalışmalar sürerken, uzmanlar betonlaşmaya karşı ilçenin artık dayanacak gücü kalmadığını vurguluyor. Uyarılar dikkate alınmazken, bölgede yeni projeler de yapılmaya devam ediliyor.