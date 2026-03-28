Göcek’te koy nöbeti: Koylar şirketlerin değil, halkındır!

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde bulunan Osmanağa Koyu’nda iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar, bölge halkının tepkisini büyüttü. Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş. (eski adıyla MUÇEV) tarafından bölgede restoran, kafeterya ve günübirlik tesis yapılmak istendiği iddia edilirken, yurttaşların alana girişi jandarma tarafından kurulan barikatla engellendi. Tepkiler üzerine çalışmaların pazartesi gününe kadar durdurulduğu bildirildi.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içinde yer alan Osmanağa Koyu’nda başlatılan çalışmalar, bölge sakinleri ve çevre savunucularının tepkisini çekti.

Yurttaşlar, kıyıların kamusal kullanım alanı olduğunu ve ekolojik açıdan hassas bölgelerin rant odaklı projelere açılmaması gerektiğini belirtti. Bölge halkı, dün alanda yürütülen çalışmaların durdurulmasının ardından bölgeden ayrıldı. Ancak bugün şirketin yeniden alana girdiği öne sürülünce, yurttaşlar bir kez daha koya giderek eylem yaptı. Tepkilerin sürmesi üzerine çalışmaların pazartesi gününe kadar durdurulduğu aktarıldı.

Öte yandan bölge halkı, koylarda yürütülen çalışmalarla ilgili dava açtıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yurttaşlar, özellikle ÖÇKB statüsündeki alanlarda yapılan her müdahalenin kamu yararı, ekolojik denge ve kıyı hakkı açısından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"HALKIN ORTAK YAŞAM ALANI"

Göcek Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan, Osmanağa Koyu’ndaki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Osmanağa Koyu ve İnceburun yalnızca bir turizm yatırım alanı değil, halkın ortak yaşam alanıdır. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan bu koylarda, Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından yürütüldüğü belirtilen çalışmaların iş makineleriyle sürdürülmesi kabul edilemez. Bugün burada savunduğumuz şey yalnızca birkaç ağaç ya da birkaç metre kıyı değil; kamusal hakkın, doğanın ve yaşam alanlarımızın korunmasıdır” dedi.

Ugan, “Biz kıyıların sermayeye devredilmesine, doğanın rant projelerine açılmasına karşıyız. Göcek halkı olarak hukuki ve demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu koylar şirketlerin değil, halkındır” ifadelerini kullandı.