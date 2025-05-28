Göçemen 2 Apartmanı davasında zorla getirme kararı: Belediye başkan yardımcısı ifade verecek

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve tutuklu sanığın olmadığı Göçemen 2 Apartmanı davasının altıncı duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, davada yargılanan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer'in bir sonraki duruşmaya ifade vermesi için zorla getirilmesine hükmetti.

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yıkılması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; müteahhit Mehmet Salih Göçemen, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Günay, proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü, zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Zervent ile jeofizik mühendisi Evren Gümüş, şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu ve kontrol elemanı Selman Yeniocak hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ayrıca, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer ile belediye çalışanları inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, elektrik mühendisi Bekir Sıtkı Aydın, makine mühendisi Hayrunnisa Kimyacı ve mimar Mevlüt Semih Küreç hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Her iki dosya daha sonra birleştirildi.

KAMU GÖREVLİLERİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar dinlendi. Binanın yapıldığı dönem Antakya Belediyesi'nde elektrik mühendisi olan Bekir Sıtkı Aydın, "Ben elektrik mühendisiyim taşıyıcı sistemle işim yok, neden dosyada olduğumu bilmiyorum. Benim görevim elektrik tesisatı. Belediye çalışanı olduğum için dosyada adım geçiyor. Adli kontrolümün kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanının "Binayı görmeye gittiniz mi" sorusuna sanık Aydın, "Gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Denetimde imzam varsa mutlaka gitmişimdir" dedi.

Mimar Mevlüt Semih Küreç, duruşmada yaptığı savunmada binada yalnızca mimariden sorumlu olduğunu belirterek, ruhsatın mimari projeye dayanarak düzenlendiği için dosyada adının geçtiğini ifade etti. Küreç, "Bilirkişi raporunda mimari kusurdan bahsedilmiyor. Bana proje geldiğinde bina ortada yoktu. Mimari projede kusur yok. Ayrıca müfettiş soruşturma izni de vermemişti. Adli kontrolün kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"İMZAM VAR MIYDI HATIRLAMIYORUM, ARŞİVİMİZ DE GİTTİ"

Dönemin belediye inşaat teknikeri Arif Murat Elçi, yapı kullanım belgesinin projeye uygun olduğunu belirterek, "Belgelerde imzam olup olmadığını hatırlamıyorum. Depremde binamız yıkıldı, arşivimiz de gitti" dedi.

Binanın inşaatı sırasında belediyede makine mühendisi olarak görev yapan Hayrunnisa Kimyacı ise binaya gidip gitmediğini hatırlamadığını, ancak belgelerde onayı varsa mutlaka gittiğini ifade etti. Kimyacı, görev alanının mekanik tesisat kapsamında sıhhi tesisat ve kalorifer sistemleriyle sınırlı olduğunu belirterek, "Benim işim bina bittikten sonra başlar. Yapım aşaması ya da malzeme kalitesiyle ilgili bir sorumluluğum yok" dedi. Kimyacı'nın avukatı da müvekkilinin yalnızca sıhhi tesisattan sorumlu olduğunu vurgulayarak, bilirkişi raporunda tüm sorumluluğun kül halinde yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Müteahhit Mehmet Salih Göçemen, savunmasında binanın deprem ve imar yönetmeliklerine uygun olarak hazırlandığını belirterek, zemin kat yüksekliğinin projeyle ilgili olabileceğini ifade etti. Göçemen, "Kolon-kiriş bağlantısı olmadan bina yapılamaz. Bu bina, öngörülemeyen yüksek şiddetteki deprem nedeniyle yıkıldı" dedi.

"KOLON-KİRİŞ BAĞLANTILARI SORUNLUYDU"

Göçemen Apartmanı'nda yakınını kaybeden bir müşteki, binanın statik hesabında eksiklik olduğunu, kolonun yüksek olduğunu, kolon ve kiriş bağlantılarında sorun olduğunu kaydetti. Başka bir müşteki, Göçemen Apartmanı'nın o çevrede yıkılan tek bina olduğunu, başka binaların yıkılmadığına dikkat çekerek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Binada baba ve kız kardeşini kaybeden müşteki Ayça Saraç, "Hepsi birbirinden kıymetli uzmanları dinledik. Hepsi binayı hatırlamamasına rağmen binada hiçbir sorun yoktu diyorlar. O zaman bu bina neden yıkıldı? Kullanılan malzeme kadar bina planlaması da önemli. O çevrede Göçemen 2 Apartmanı'ndan başka yıkılan bina yok. Fotoğraf ve videolardan bile ne kadar ince kolon yapıldığı ortada. Binanın planlamasından, izin verene de herkesten şikayetçiyim" dedi.

"HERKES SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK"

Binada eşi ve kızını kaybeden müşteki Lale Mukaddes Saraç, depremin değil binaların öldürdüğünün altını çizerek, "Herkes sütten çıkmış ak kaşık, kimse sorumlu değil, peki bu bina niye yıkıldı" diye sordu.

Dosyada tutuklu sanık olmamasının toplum nezdinde infiale neden olduğunu dikkat çeken müşteki avukatı, "Yıkılan bina yeni bina ev o çevrede yıkılan tek binadır. Sanıklar 'bilinçli taksirden' değil de 'olası kasttan' yargılanmalıdır. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer'e zorla getirilme kararı

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında yargılanan, şu an Antakya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bulunan Engin Sözer'in bir sonraki duruşmada ifade vermek için zorla getirilmesine karar verdi. Sanıkların haftada bir olan adli kontrol tedbiri (haftalık imza) ayda bir olmasına, sanıkların kaldırılmasını talep ettiği yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Ekim tarihinde görülecek.