Göçerlerin yaylalardan kışlaklara yolculuğu sürüyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Van ve Muş'taki yaylalardan hayvanlarıyla yola çıkan göçerlerin kışlaklara yolculuğu sürüyor.

Yaz aylarını Van ve Muş'taki serin yaylalarda geçiren küçükbaş hayvan besiciliği yapan göçerler, yaklaşık 40 gün önce hayvanlarıyla Şırnak ve Mardin'deki kışlaklara ulaşmak için yola çıktı.

Zorlu yolculuğun ardından Şırnak'ın Besta ve Aslanbaşar bölgesine ulaşan göçerler, bir süre dinlendikten sonra kışı geçirecekleri Şırnak'ın Kumçatı beldesi ile İdil, Silopi ve Cizre ilçeleri ile Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerine gitmek için yeniden yola çıkacak.

Öte yandan, yaklaşık bir ay önce kışlak olarak kullanılacak merkeze bağlı Güneyce köyündeki bölgeye gelen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bir grup göçer ise alanda hazırlık yaptı. Göçerler, alanda kendileri ve hayvanları için çadırlar kurdu, bölgeyi kışlak için hazır hale getirdi.

- "Zor olan işimizi severek yapıyoruz"

Van'ın Gürpınar ilçesinden sürüleriyle yola çıkan ve Aslanbaşar bölgesinde mola veren besicilerden Kamuran Fidan (19), AA muhabirine, Van'ın yaylalarından yaklaşık 40 gün önce yola çıktıklarını söyledi.

Aslanbaşar bölgesinde bir süre dinlendikten sonra Cizre'ye gitmek için yeniden yola çıkacaklarını dile getiren Fidan, 3 gün sonra da kışlakları olan Cizre'ye varacaklarını belirtti.

Göçerliğin çok zor ve meşakkatli olduğuna değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Van bölgesinde güzel otlak alan ve meralar olduğu için orayı seçtik. Havalar soğudu, biz de yola çıktık. Yolda bayağı zorluk yaşadık. Yağmur yağdı, çamurdan dolayı zorlandık. Gece durduğumuz yerlerde kurt ve ayı vardı. Molaların dışında durmadan buraya kadar geldik. Bazı yerlerde çadır kurarak 1-2 gün dinleniyoruz. Yoruldukları için hayvanları da hem dinlendiriyoruz hem de otlatıyoruz. Zor olan işimizi severek yapıyoruz. Dedelerimizden kalma bir işi mecbur yapıyoruz."

Mehmet Refik Soğunç da yazı Van Gürpınar'daki yaylalarda geçirdiklerini, kış aylarında ise Kumçatı beldesinde kalacaklarını bildirdi.

Güneyce köyündeki kışlakta amcasına çadır kurmaya yardım eden Bager Soğunç ise alanda 12 çadır kurduklarını söyledi.

Soğunç, "20 kişilik bir aileyiz. Çadırları kurmak için amcama yardım ediyorum. Evin diğer kadınları da yardım ediyor. Çadırların bir kısmında biz kalacağız, bazılarını hayvanlar için kurduk, ayrıca kışlık yemleri muhafaza ettiğimiz çadırlar var. Bir ayda bu çadırları kurduk, çok zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

- "Ülke ekonomisine yeni doğan yavrularla katkı sağlayacaklar"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kentin küçükbaş hayvancılığın önemli noktalarından biri olduğunu, havaların soğumasıyla besicilerin kışlaklara doğru zorlu yolculuğunun devam ettiğini anlattı.

Göçerlerin yaklaşık 5 ay kalacakları kışlaklarda çadırlarını kurduğunu belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Burada kışı geçirecekler, nisan ayı gibi tekrar yaylalara çıkacaklar. Besicilerin hayvanları gebelik dönemi geçirecek ve ülke ekonomisine yeni doğan yavrularla katkı sağlayacaklar. Besiciler, bölgemizi çayır ve mera alanlarımızın bereketli olması ve su kaynaklarının ihtiyaçlarını karşılaması dolayısıyla tercih etmektedir."

Şırnak'ın 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan varlığına ev sahipliği yaptığını aktaran Sezgin, kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kırsal bölgedeki nüfusun geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sezgin, "Yetiştiricilerimize sağım padok üniteleri vererek sütün hijyenik olmasına fayda sağladık. Besicilere çadır desteği sağlayarak hayvan yetiştiriciliğinin bölgede sürdürülebilirliğini sağlamak için emek vermekteyiz." ifadelerini kullandı.