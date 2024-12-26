GÖÇİZDER hakkında fesih kararı

Haber Merkezi

Zorla göç ettirilen gruplara ilişkin çalışmalar yapan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan kapatma davasında mahkeme derneğin feshedilmesine karar verdi.

Duruşmada konuşan dernek avukatı Ahmet Baran Çelik, dernek üyeleri hakkında açılan davanın beraat ile sonuçlandığını anımsattı. Çelik şunları söyledi: “İddianameye dayanak yapılan mali kısımlar legal para transferleridir. Buna dair makbuzlar da sunulmuştur. Ancak dayanak yaratmak için kişiler kriminalize edilmiştir.”