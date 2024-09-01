GÖÇİZDER’in mal varlığı donduruldu: Amaç yıldırmak

Bahar GÖNÜL

Yerinden edilen yurttaşlara yönelik çalışmalar yürüten Göç İzleme Derneği’ne (GÖÇİZDER) karşı kapatma davası sürerken iktidar eliyle derneğe yönelik bir engellemeye daha imza atıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “terör örgütlerine finansman sağladıkları” iddiasıyla GÖÇİZDER’in mal varlıkları donduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan karar önceki gece Remi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, "6415 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3’üncü ve 4’üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

YILDIRMAK İSTİYORLAR

Kendilerine yönelik yıldırma politikası uygulandığını belirten GÖÇİZDER Eş Başkanı Kamile Kandal, kamuoyuna teşhir edildiklerini söyledi. Kandal, “Yaptıkları yıldırma politikası. Bir şeylere burnunuzu, sokmayın itiraz etmeyin diyorlar. Biz mültecilerle, göçmenlerle ilgili hak savunuculuğu yapıyoruz’’ diye konuştu. GÖÇİZDER olarak yerinden edilen yurttaşlarla ilgili saha araştırması yaptıklarına dikkat çeken Kandal, elde ettikleri bulgularla raporlar hazırladıklarını belirtti. Göçmenlerle temas halinde olduklarını vurgulayan Kandal, ‘‘İstanbul Esenyurt’taki göçmen ailelere gittiğimizde çok zor durumda olanları görüyoruz. Çoğu için avukat tutup harekete geçiyoruz, ‘Bunları yapmayın’ diyorlar. Kürt göçüyle ilgili hiçbir şey söylememizi istemiyorlar. Bunları yaptığın zaman ‘terörle ittifakta’ oluyorsun. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bizi sürekli topluma teşhir ediyorlar. ‘Sen beraat etsen de ben seni o listeyle birlikte kamuoyu önüne çıkartmaya devam edeceğim’ diyorlar. Yanımızda olanları ürkütmek istiyorlar. Biz mücadele eden insanlarla yan yanayız, onlar ürkmez ama toplumda böyle bir algı yaratılmak isteniyor. Bu ülkede insan haklarına ihtiyaç var, ok atma ya da halat çekmeye değil” ifadelerini kullandı.

‘BERAAT ETTİK’

Daha önce “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat ettiklerini anımsatan GÖÇİZDER Eş Başkanı Kamile Kandal, “Devletin, yönetimde kötü uygulamalarının olduğu yerlere değindiğimiz için yargılandık” dedi. Kandal, “MASAK raporlarını da işin içine soktular. Hepsinden beraat ettik. 1990’lı yıllarda 3,5 milyon insan köylerden boşaltılıp şehirlere getirtiler. Bu zorla yerinden edilmelerden dolayı insanlar zorlandı. Burada çatışma var diye çıkarıldı bu insanlar. Maddi, manevi çok zarara uğradılar. Devletin, yönetimde kötü uygulamalarının olduğu yerlere değindiğimiz için yargılandık” dedi.

‘‘Bu yeni kararda konu tamamen ‘Sen benim memuruma, askerime’ laf edemezsin mevzusu’’ olduğunu söyleyen Kandal son olarak şöyle konuştu: “Sen bu projeyi alıyorsun ama ben nereye verdiğini takip edemiyorum’ diyor. Halat Çekme Federasyonu’na 500 bin TL hibe edilmiş. Siz gidin onun peşine düşün. Bize gelen paranın hepsi proje çalışanlarımıza ve saha araştırmalarına gitti. Hepsi de faturalandırmış. Valiliğin, İçişleri Bakanlığı’na bağlı DERBİS Dernekler Bilgi Sistemi’ne biz her kuruşun hareketini giriyoruz. Bunu gördüğün halde bizi nasıl itham edebiliyorsunuz?”

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KAPATMA DAVASI SÜRÜYOR

Göç İzleme Derneği’ne (GÖÇİZDER) açılan kapatma davası Bakırköy 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor. 26 Haziran’da görülen son duruşmada MASAK raporlarında yer alan derneğe ait yayın ve materyallerin gönderilmesine karar verilerek, sonraki duruşma 11 Ekim’e ertelendi. Öte yandan 26. Ağır Ceza Mahkemesi, GÖÇİ ZDER’in yönetici ve üyeleri olan 23 kişi hakkında açılan davanın 9 Şubat’ta görülen duruşmasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.