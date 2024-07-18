Göçmen çocuklar kaçakçıların elinde

İngitlere’de Muhafazakar hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı’na bağlı otellerdeki birçok göçmen çocuğun “insan kaçakçılarının” eline düşmüş olabileceği raporlandı. Hükümete yasal soruşturma çağrısı yapıldı.

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İngiltere’de göçmenlere yönelik skandallara bir yenisi daha eklendi. Yayımlanan bir rapora göre hükümetin otellerinde kaybolan birçok göçmen çocuğun “insan ticareti” ağlarının eline düşmüş olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bulgulara “ulusal skandala” ilişkin resmi bir soruşturma talep etti.

Guardian’ın haberine göre geçen sene onlarca refakatsiz göçmen çocuğun yerleştirildikleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı otellerden çeteler tarafından kaçırıldığının ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile Tüm Çocuklar Kaçakçılığa Karşı Koruma Altında (Ecpat UK) harekete geçti.

Resmi verilere göre 2021 yılından Ocak 2024’e kadar faal olan bakanlığa bağlı 7 otelde toplam 440 göçmen çocuk kayboldu. Söz konusu çocuklardan 144’ü geçen kasım ayında kadar bulunamazken 118 çocuğun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

BİR DAHA YAŞANMAMALI

Aylardır eleştirilerin odağında olan İçişleri Bakanlığı’nın çocukların herhangi bir istismara maruz bırakılmadığı iddialarına rağmen dün yayımlanan rapora göre otellerdeki çocukların “yüksek insan trafiği riski altında olduğu” belirtildi. Araştırmada Muhafazakar Parti hükümeti döneminde otellerde çocukları güvende tutmak için temel kontrollerin gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Araştırmada bakanlığa bağlı otellerde çocukların bakımıyla ilgilenen yetkililerle görüşüldü. Raporda “bakanlığın çocukları koruma çabalarının aslında onları suçluların eline düşürdüğü” aktarıldı. Rapora göre otel personeline “gece boyunca saat başı çocukların odalarının kapılarına vurma” gibi talimatlar verildiği kaydedildi. Otel yetkilileri, insan kaçakçılarının çocuklarla “sahte sosyal medya hesaplarıyla iletişime geçtiği” ve “çocukların otellerdeki kötü şartlardan dolayı “risk aldığını” kaydetti.

Araştırmada ayrıca bazı göçmen çocukların 18 yaşının üzerinde değerlendirilerek yetişkin otellerine yerleştirildiği ve cinsel istismara maruz bırakıldığına dair ciddi bilgiler elde edildiği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UCL’den Sonja Ayeb-Karlsson, “Bu tekrar edilmemesi gereken bir ulusal skandal. Kayıp çocukların bulunması ve güvene alınması için hangi girişimlerin yapıldığı hala meçhul” ifadelerini kullandı.

GÖÇ YASASININ SONUCU

Ecpat UK yöneticisi Patricia Durr ise “Bu araştırma korkularımızı doğruluyor. Kayıp çocukların bulunması için acilen harekete geçmemiz ve bir daha yaşanmaması için yasal bir soruşturma başlatılmasını gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

Durr, bir önceki Muhafazakar hükümetin getirdiği ve söz konusu sorunlara yol açan “Yasadışı Göç Yasası”nı “felaket” olarak nitelendirerek yeni hükümetten yasayı acilen geri çekmesini istedi.

İşçi Partili yeni hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, rapordaki iddiaların çok ciddi olduğunu belirterek “Sığınma sistemindeki çocukların son derece savunmasız olduğunu” belirterek bulguları dikkatle değerlendireceklerini kaydetti.

Sözcü, “yeni hükümetin iltica sistemini hızlı, sağlam ve adil bir şekilde işlemesi için yeniden düzenleyeceğini” kaydetti.