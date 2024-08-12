Göçmen düşmanı ‘muhbirlik yasası’

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İsveç’te aşırı sağ destekli koalisyon hükümetinin, kamu sektörü çalışanlarını belgesiz kişileri ihbar etmeye zorlayan göçmen düşmanı yasa tasarısı, ülkede tartışma yarattı. "Muhbirlik yasası" olarak adlandırdığı öneri, ülkedeki dört sağ parti arasında 2022'deki seçimin ardından varılan anlaşmada yer alan çok sayıda tedbir arasında yer alıyordu. Anlaşma, ülkede ikinci parti konumuna gelen ve kökleri Nazilere dayanan aşırı sağcı göçmen karşıtı İsveç Demokratları (SD) partisinin desteğiyle üç merkez sağ partiden oluşan bir koalisyon hükümetinin yolunu açmıştı.

Guardian’ın haberine göre anlaşmadan yaklaşık iki yıl sonra, teklifin yasaya dönüştürülmesi için çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda hükümet, teklifin yasa taslağına dönüştürülmesi için bir komite kurdu. Komiteye bulgularını kasım ayı sonuna kadar hükümete sunması talimatı verildi.

GENİŞ MUHALEFET OLUŞTU

Henüz başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen, diş hekimlerinden öğretmenlere kadar bir milyondan fazla kamu çalışanının belgesiz hastalar, öğrenciler ve yetkililerle her türlü temasını bildirmek zorunda kalmasıyla sonuçlanabilecek bu yasa, hak savunucuları ve meslek kuruluşlarının geniş çaplı muhalefetiyle karşılaştı. Aralık 2023 itibarıyla 150'den fazla İsveç bölgesi, belediyesi, sendikası ve birçok sivil toplum grubunun yanı sıra İsveç Tabipler Birliği, söz konusu tasarıya karşı olduğunu açıkladı.

IRKÇILIĞI KÖRÜKLEYECEK

Belgesiz Göçmenlere İlişkin Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan Michele LeVoy, "Bu teklif tamamen insanlık dışı. Etkiler geniş kapsamlı olabilir; insanlar potansiyel olarak çocuklarını okula gönderme konusunda tereddüt ederken, sağlık hizmetlerine erişim veya kendilerine karşı işlenen suçları bildirme konusunda daha isteksiz olabilirler” dedi. LeVoy, “ırkçılığı ve ayrımcılığı daha fazla körükleyeceğini” belirttiği yasanın “Avrupa çapında göçmenlerle dayanışmayı suç saymaya yönelik artan eğilimin bir parçası” olduğunu söyledi.