Göçmen düşmanlığında birleştiler

Atahan UĞUR

Danimarka'nın sosyal demokrat hükümeti ile İtalya'nın aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin göçmen haklarını koruyan kararlarını etkisizleştirmek için ortak bir çalışma başlattı

Göçmen karşıtı politikalar Avrupa’da yeni bir boyut kazanıyor. Danimarka ve İtalya hükümetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin göçmenler ve sığınmacılar lehine verdiği kararları tartışmaya açmak istiyor. Farklı siyasi çizgideki iki hükümet, göç politikalarını sertleştirmek adına AİHM’ye gönderilecek bir mektup üzerine çalışma başlattı.

Hazırlanan mektuba göre iki ülkenin amacı, sığınma hakkını kısıtlamalarını engelleyen ve “aşırı geniş yorumlu” buldukları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak. İki hükümet, AİHM'nin Sözleşme'yi “özgürce siyasi karar almalarını engelleyecek şekilde” yorumladığını iddia ediyor. Oysa AİHM kararları, yaşam hakkı ve işkence yasağı gibi temel ilkeler doğrultusunda, özellikle sınır dışı uygulamalarında göçmenleri korumayı amaçlıyor.

Danimarka, uzun süredir sığınma başvurularının Avrupa dışında değerlendirilmesini savunuyor; Ruanda’da kurulması planlanan kabul merkezi başarısız olmuş olsa da bu yönde ısrarını sürdürüyor. İtalya ise göçmenleri Arnavutluk’taki gözaltı merkezlerine göndermeye çalışıyor ve bu politikası nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok dava süreci devam ediyor.

DESTEKÇİ ARAYIŞI

Danimarka yetkilileri mektubu yaymaya çalışırken, İtalyan yetkililer Roma’nın sürece dâhil olduğunu, ancak nihai metni imzalayıp imzalamayacağına henüz karar vermediğini belirtiyor. Aynı şekilde mektubun önümüzdeki haftalarda yayımlanması ve Çekya, Hollanda, Polonya, Finlandiya gibi ülkelerin imzasına açılması bekleniyor.

Bu ülkelerin ortak özelliği, son yıllarda aşırı sağın yükselişiyle birlikte göçmen haklarını sınırlayan yasal düzenlemelerin hız kazanması.