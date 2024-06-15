"Göçmen Haklarının Sınır Aşırı Savunusu" konferansı gerçekleştirildi

"Göçmen Haklarının Sınır Aşırı Savunusu" başlıklı konferansın ilk ayağı 12-14 Haziran 2024 tarihinde Yunanistan'ın Midilli adasında düzenlendi. Konferans, Türkiye'den Agora Derneği ve Yunanistan'dan Legal Center Lesvos tarafından örgütlendi.

Türkiye'den Agora Derneği ve Yunanistan'dan Legal Center Lesvos tarafından örgütlenen "Göçmen Haklarının Sınır Aşırı Savunusu" başlıklı konferansın ilk ayağı 12-14 Haziran 2024 tarihinde Yunanistan'ın Midilli adasında düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmaları Türkiye'de "Emek Hareketi ve Göç" başlığıyla Ercüment Akdeniz ve "Dayanışma Adası Miti: Midilli Özelinden AB Geneline Küresel Kuzey’de Göç Politikaları" başlığıyla Aegean Üniversitesi'nden Nikos Xypolytas tarafından yapıldı.

Panel bölümünde katılımcı örgütler tarafından Kamusal Alan ve Hizmetlere Erişim, Sosyal Uyum ve Birlikte Yaşam, Yerel Yönetimler ve Göç, Gözaltı, Kamplar ve Hapsetme, Geçici Koruma Altında Olan Kişilerin Hukuki Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezleri ve Geçici Barınma Merkezleri, Rojavalı Politik Kürt Mültecilerin Türkiye’de İlticaya Erişimi ve İç Hukuk Yollarının Etkisizliği, Toplumsal Cinsiyet, Göç ve Dayanışma, Kamplarda ve Sığınma Sistemlerinde LGBTIQ+ Mülteci Gerçekleri, Türkiye'deki LGBTİ+ Göçmenlerin Parçalanmış Hakları, Sınır Şiddeti, Göç Hakkı, ve Kriminalizasyon, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Dom ve Abdal Topluluklarının Temel Hak ve Hizmetlere Erişimi, Mültecilerin Adalete Erişim Hakkı, Baroların Rolü ve Uluslararası Kurumlarla İşbirliği, Sınır Şiddetine Karşı Dava Açmanın Önündeki Engeller, Sınırlar ve Stratejiler başlıklarında sunumlar yapıldı.

PYLOS FACİASI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE AÇIKLAMA ERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konferansın 2. ve 3. günlerinde de farklı gruplardan ve farklı koşullara sahip göçmenlerin adalete, kamusal hizmetlere erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına, sahadaki mevcut örgütlerin güçlendirilmesine, kültür sanat yoluyla sosyal uyumun desteklenmesine ve uluslararası dayanışmanın örgütlenmesine ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi. Konferansın 3. gününde tüm katılımcı örgütler 14 Haziran 2023 yılında yaşanan Pylos faciasının yıl dönümünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Yunanistan’ın Pylos (Navarin) kasabası açıklarında yüzlerce mülteciyi taşıyan ‘Adriana’ isimli teknenin uluslararası sularda batması nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, arama ve kurtarma operasyonunun çok geç başlatılması, hak örgütlerinin ve insani yardım örgütlerinin çağrılarına kulak tıkanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. faciaya ilişkin sorumluluğun göçün kriminalizasyonu bağlamında hayatta kalanlara yıkılmaya çalışıldığı soruşturma sürecinin her adımı AB'nin göçmenlere ilişkin ikiyüzlü politikasını ortaya sermişti.

Konferansın 2. ayağının önümüzdeki aylarda İzmir'de yapılması planlanıyor.