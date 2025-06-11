Göçmen isyanı yayılıyor

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ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles’ta göçmenlere yönelik gözaltılara karşı patlak veren eylemler, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri sahaya sürmesiyle her geçen gün şiddetlenirken başka eyaletlere de sıçradı.

Trump yönetimi, protestoları bastırmak için görevlendirdiği 2000 Ulusal Muhafız sayısını iki katına çıkarırken 700 Deniz Piyadesi de kente konuşlandırıldı.

California’nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom, Trump’ın askerleri halkın karşısına dikmesini sert şekilde eleştirerek “Bu, dikta heveslisi bir başkanın sapkın fantezilerini yerine getirmekten başka bir şey değil” dedi. Trump ise Newsom’ın tutuklanmasının “iyi olabileceğini” söyledi.