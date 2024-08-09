Göçmen kadınlar şiddet kıskacında

Haber Merkezi

Türkiye, milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor. Buna karşın göçmen kadınlar için şiddetle mücadele mekanizmaları ise yetersiz kalıyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından yayımlanan ‘Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Kadına Yönelik Şiddet’ adlı rapor da göçmen kadınlar için mevcut yasal düzenlemelerin ve sosyal destek mekanizmalarının eksikliğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi'ne sunulan rapora göre, 3,1 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer uyruklardan 320 bin göçmen ve mülteci, sosyal hizmetlere erişim konusunda büyük engellerle karşılaşıyor.

YASALAR YETERSİZ

Raporda ayrıca, şiddet mağduru göçmen kadınların hukuki danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerine erişim konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Göçmen kadınlar, şiddet gördüklerinde ya da ayrımcılığa uğradıklarında sınır dışı edilme korkusuyla hak arama yoluna gitmekten çekiniyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise, şiddete maruz kalan göçmen kadınların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin uygulamada yetersiz kalması. Türkiye'de yürürlükte olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ve 6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan kadınlar için koruma sağlasa da uygulamada göçmen kadınlar için yeterli desteği sunmuyor. Özellikle 2018'de Göç İdaresi tarafından yayımlanan genelge, göçmen kadınlardan şiddet şikâyetlerinde kanıt istemeyi zorunlu kılarak, şiddet mağdurlarının adalete erişimini zorlaştırdı.

Ayrıca, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, şiddetle mücadele alanında geri adım atıldığını gösteriyor. Bu durum, göçmen kadınların zaten kısıtlı olan haklarını daha da zayıflatıyor" denilen raporda, kararın, kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi bir boşluk yarattığı vurgulandı.