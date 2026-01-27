Göçmen kadınlar yalnız değildir

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova’nın katledilmesine tepkiler sürüyor. Kadın örgütleri ve hukukçular, cinayetin bireysel bir suç olarak ele alınamayacağını, özellikle göçmen kadınların görünmez kılındığı belirterek ‘‘Cezasızlık şiddeti büyütüyor’’ dedi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 zanlının bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

CEZASIZLIK POLİTİKALARI

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, göçmen kadınların hem ırkçılık hem de patriyarka nedeniyle erkek şiddetini daha ağır koşullarda deneyimlediği vurgulandı. Sınır dışı edilme korkusunun şiddete maruz kalan göçmen kadınları şikâyet mekanizmalarından uzaklaştırdığına işaret edilen açıklamada başvuru ve destek süreçlerinde anadilde erişimin sağlanmamasının da ciddi bir engel oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin biçimde uygulanmadığı vurgulanarak “Şehrin merkezinde bu denli pervasız ve dehşet verici bir cinayetin işlenebilmiş olması, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmediğini ve cezasızlık pratiğinin failleri nasıl cesaretlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Durdona Khakımova

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da son bir haftada yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet vakalarına dikkat çekti. Platform, yaşananların münferit olmadığını belirterek, “Bu tablo, iktidarın kadın düşmanı politikalarının sonucudur” açıklamasını yaptı. Platformun paylaştığı bilgilere göre; Antep’te Sibel Külah, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından koli bandıyla bağlanarak saldırıya uğradı ve başından aşağı kezzap döküldü. Ağır yanıklar oluşan Külah’ın görme kaybı riskiyle yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. İzmir’de Gözde Akbaba, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski partneri tarafından sokak ortasında ateşli silahla vurularak öldürüldü. Aynı kentte kaybolan Mihriban Yılmaz’ın ise boğularak öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak’ın, evli olduğu Fatma Çakmak’a yönelik ağır ve süreğen şiddetine rağmen adli kontrolle serbest bırakılmasına dikkat çekildi. Platform, sorumluluğun İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen, 6284’ü etkin uygulamayan ve cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendiren siyasi iktidarda olduğunu vurguladı. Durdona Khakımova’nın cansız bedeni, cumartesi günü Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta çöp ve kâğıt toplayan bir hurdacı tarafından konteynerde bulunmuştu.

ZANLILAR BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olaya ilişkin gözaltında bulunan Özbekistan uyruklu şüpheliler 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ile cinayete yardım ettiği iddia edilen 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ve 58 yaşındaki E.K.’nin emniyetteki sorgusuna dün de devam etti. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Khakımova’nın şüpheli Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye’ye gelerek İstanbul’da inşaat işçiliğine başladığı öğrenildi. Fatih’te bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova’nın evden çıkarken aile dostları olan E.K’nin yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K’nin de bu nedenle yakalandığı öğrenildi. Khokimova’nın Ümraniye’deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli Turdimurotov’nın olduğu, bir süre sonra da Kamalkhodaev’nın geldiği tespit edildi. Katledilen Khakımova’nın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih’teki evinden çıkan Khakımova’nın Ümraniye’deki eve gittiği öğrenildi.