Göçmen kökenli Khan’ın Londra’da 3’üncü dönemi

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İngiltere'de genelinde 2 Mayıs'ta 107 belediye için yapılan belediye başkanı, meclis üyesi, polis ve suç komiseri seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başlandı. İngiltere'nin başkenti Londra'yı iki dönemdir yöneten Pakistan kökenli Khan, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak mega kenti üçüncü kez yönetmeye hak kazandı. Khan, 1 milyon 88 binin üzerinde oy alırken, onu 812 bin oyla Muhafazakâr Parti’nin adayı Susan Hall takip etti.

Toplamda 6,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu, seçime katılım oranının ise yüzde 40,5 olarak açıklandığı Londra'da Hall, geçerli oyların yüzde 32,2'sini aldı. İktidardaki Muhafazakâr Parti ise elinde bulundurduğu 16 belediyeden 10'unu kaybetti. Muhafazakârlar, 986 belediye meclis sandalyesinin 473'ünü rakiplerine kaptırdı. Seçimde Muhafazakâr Parti'yi geçerek ikinci çıkan parti ise Liberal Demokratlar (LibDem) oldu. LibDem, sonucu açıklanan 106 seçim bölgesinin 12'sinde birinci parti olurken, belediye meclis üyesi sayısını 417'den 521'e yükseltti.