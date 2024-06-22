Göçmen muamması

Kayıtsız göçmenleri görmezden gelen iktidar, İstanbul’da 1 milyon 87 bin göçmen olduğunu öne sürdü. Bakanlık, İmamoğlu’nun kentte 2,5 milyon göçmen olduğuna ilişkin açıklamasının ise “spekülatif” olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi

Ülkede kayıtlı göçmenlerin sayısı 4 milyonu geçerken AKP iktidarının etkisiz göç politikaları nedeniyle kayıtsız göçmen sayısı da geçen gün yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Almanya’da katıldığı etkinlikte megakentte 2 milyon 500 bin mülteci bulunduğu açıklarken bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren İçişleri Bakanlığı ise Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerini paylaştı.

Kayıtsız göçmenleri hesaplamalarına dahil etmeyen Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerini işaret eden Bakanlık, İmamoğlu’nun açıklamasının "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşım" olarak nitelendirdi. Başkanlık ise megakentteki göçmenlerin sayısını 1 milyon 87 bin 17 olarak açıkladı. Ancak bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

BİNLERCESİ KORUMA KAPSAMINDA

İmamoğlu, İstanbul nüfusun yaklaşık yüzde 17-18’nin göçmenlerden oluştuğunu ifade ederken Başkanlığın verilerine göre, geçici koruma kapsamında 530 bin 612 Suriyeli bulunuyor. Söz konusu veriye göre bu oran ise yüzde 3,28 olarak belirlendi. Başkanlığın verilerine göre aynı zamanda uluslararası koruma kapsamındaki göçmen sayısı 3 bin 252, ikamet izniyle kalan göçmen sayısı ise 553 bin 153 olarak belirlendi.

Başkanlığın verilerine göre İstanbul geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısının en yüksek olduğu ilk olarak açıklanırken megakenti sırasıyla, 429 bin 954 ile Antep, 272 bin 896 ile Urfa, 257 bin 181 ile Hatay, 218 bin 341 ile Adana ve 201 bin 641 ile Mersin takip etti.

Aynı zamanda ülkede ikamet izni ile kalan göçmenlerin sayısı 2023’te 1 milyon 107 bin iken bu yıl 1 milyon 128 bin 169’a ulaştı. Başkanlığın verilerine göre, ikamet izni alan göçmenlerin 591 bin 652’si kısa dönem, 174 bin 509’u öğrenci ikamet izni, 129 bin 9’u aile ikamet izni aldı. İkamet izni alanlar ise şu şekilde sıralandı:

• Türkmenistan: 112 bin 724

• Rusya: 95 bin 949

• Irak: 84 bin 780

• İran: 81 bin 62

• Suriye: 77 bin 864

• Azerbaycan: 73 bin 372

• Özbekistan: 56 bin 315

• Kazakistan: 48 bin 498

• Afganistan: 40 bin 594

• Ukrayna: 35 bin 686

881 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince alıkonulan toplamda 881 göçmenin sınır dışı edileceğini açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı.” Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde toplamda 33 göçmen alıkonuldu. Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında 15 göçmen alıkonuldu. Göçmenlerin, haklarında yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. Kırklareli'nde ise 18 göçmen alıkonuldu.