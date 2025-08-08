Göçmen paylaşıyorlar

Eylül ÖZBAY

Avrupa’da göçmen düşmanı adımlar hız kazanırken Fransa ile İngiltere arasındaki “bir al, bir gönder” anlaşması kapsamında ilk göçmenler gözaltına alındı. İngiliz yetkililer, yeni pilot uygulama kapsamında gözaltına alınan göçmenlerin önümüzdeki haftalarda Fransa’ya gönderileceklerini belirtti. İngiltere İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan kişilerin çarşamba günü küçük bir botla Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye giriş yaptığını ve Fransa’ya iade edilmeden önce göçmen gözaltı merkezlerinde tutulacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Maçron ile anlaşmaya imza atan Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer “Yeni anlaşmamız kapsamında yasa dışı yollarla gelen ilk göçmenleri gözaltına aldık. Bu ülkeye yasa dışı yollarla girerseniz, geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sınırlarımızı korumak için hiçbir şeyden kaçınmayacağımı söylediğimde, bunu ciddiyetle söylüyorum” dedi.

Anlaşma kapsamında, Fransa’da aile bağı gibi sebeplerle yasal olarak İngiltere’ye gitme hakkı olan göçmenler başvuru yaparak yasal yollardan geçiş yapabilecek. Karşılığında, İngiltere’de yasal kalış hakkı olmayan eşit sayıda göçmen Fransa’ya iade edilecek.

TURİSTLER BİLE DEVREDE

İspanya’nın güneyindeki sahillere teknelerle ulaşan bir grup göçmen ise turistlerin müdahalesiyle polise teslim edildi. Sosyal medyadaki görüntülerde göçmenlerin yerel halk ve turistler tarafından etkisiz hale getirilmek için darp edildiği görüldü. Toplam 13 kişinin bulunduğu botta yer alan göçmenlerden 9’u turistler tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilirken, 4 kişi kaçmayı başardı.