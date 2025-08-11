Göçmen sokağa itildi

Atahan UĞUR

Fransa’da acil barınma kapasitesine yönelik bütçe kesintileri, göçmenleri sokakta yaşamaya zorluyor. Ülke genelinde barınma merkezleri işleten Utopia 56 adlı yardım derneğinin kapasitesini aşması üzerine, aralarında 90 çocuğun ve çok sayıda kadının olduğu 250’den fazla göçmen, belediye binasının önünde kalmaya başladı. Eylemlerin amacı, devleti barınma krizine karşı sorumluluk almaya zorlamak.

‘KİMSE BARINAMIYOR’

Asylum Information Database (AIDA) verilerine göre 2025 bütçesinde, sığınmacıların barınması için ayrılan fonda 69 milyon avroluk bir kısıtlama yapıldı. Bu kesinti, Şubat 2025’te kabul edilen bütçe yasasıyla birlikte 6 bin 500 acil barınma yerinin kapatılmasına sebep oldu. Utopia 56’ya göre, bu yıl kapatılan veya hiç açılmayan yerlerin toplamı 9 bin 324’e ulaştı. Dernek, bağışların azalması ve yaz aylarında kapanan geçici barınaklar nedeniyle kapasitesinin tükendiğini belirtti. Utopia 56’nin raporuna göre bu durum, ani bir “göç dalgası”ndan kaynaklı değil; yıllardır biriken hatalı kemer sıkma politikalarının, sosyal alanda yapılan tasarrufların ve bazı reformların birleşiminden kaynaklanıyor.