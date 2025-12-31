Göçmene insanlık dışı muamele!

HABER MERKEZİ

Ülkede göçmenlere yönelik Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) yaşanan ihlaller, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) kararlarına da yansıyor.

Üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TİHEK yetkileri, Çankırı Geri Gönderme Merkezi’ne ilişkin rapor hazırladı, rapor göçmenlerin ağır koşullarda barınmak zorunda bırakıldığını ortaya koydu.

TİHEK’in raporunda GGM’nin toplamda 750 kişilik kapasitesi bulunduğu, artırılmış kapasitesinin ise 800 kişi olduğu belirtilirken merkezde kalan göçmen sayısının ise 806 olduğu aktarıldı. Raporda merkezde kalan göçmen sayısının kapasitenin üzerinde olduğuna dikkat çekilirken birçok göçmenin yer yatağında yattığı ifade edildi. Aynı zamanda raporda göçmenlerin eşyalarını muhafaza edecek yeterli dolap bulanmadığı, bu nedenle birçoğunun eşyalarını poşetlerde sakladığı aktarıldı.

GGM’nin konteynerlerden oluştuğuna dikkat çekilen raporda ısı yalıtımının yetersiz olduğu bu nedenle odalarda ısınma sorunu yaşandığı aktarıldı. Raporda aynı zamanda bazı konteynerlerde su giderlerinde sızıntı olduğu belirtilirken bu nedenle sık sık elektrik tesisatında arıza yaşandığı, bazı konteynerlerde elektrik bulunmadığı, su sızıntısı nedeniyle bazı göçmenlerin yataklarının ıslandığı ve odalarda demir eşyaların paslanmaya başladığı aktarıldı.

HAŞERE SORUNU ÇÖZÜLMEMİŞ

Raporda göçmenlerin sıcak suya erişim sağlayamadığı belirtilirken GGM idaresi ise “göçmenlerin suyu açık bırakması nedeniyle kazandaki sıcak suyun bittiğini” ileri sürdü. Ancak GGM’de yaşanan sorunlar bununla sınırlı kalmadı. GGM idaresi merkezde düzenleme ilaçlama yapıldığını ifade ederken raporda, göçmenlerin yaygın haşere ve kemirgen sorunu olduğu yönünde çok sayıda şikâyeti olduğu aktarıldı.

Merkezde yer alan diğer sorunlar ise şöyle:

Göçmenlere bir tane çamaşır makinesi tahsis edilmesi nedeniyle birçoğunun çamaşırlarını elde yıkadığı görüldü.

Revirde ilk yardım için yeterli malzemelerin bulunmadığı, ayrıntılı sağlık muayenelerinin yapılmasına elverişli ortam bulunmadığı ve revirin hijyen düzeyinin yetersiz kaldığı belirtildi.