Göçmene şiddet ve ölüm

İstanbul Başakşehir’de Moldova uyruklu Nicolai Palamarciuc, iddiaya göre iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darbedildi. Olayda şahıs hayatını kaybederken, konu ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bulunan Cihan Deri isimli iş yerinde edinilen bilgiye göre, iş yerindeki yabancı uyruklu Nicolai Palamarcıuc isimli çalışan, iş yeri sahibinin akrabaları R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc’in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.’yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, ’kasten öldürme’ suçundan gözaltına aldı. Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HESABINI SORACAĞIZ

Cinayete tepki gösteren Göçmen Sendikası, "Göçmenlere şiddet ve ölüm dayatan düzeninizi yıkacağız!" dedi. Senkidan BirGün’e yapılan açıklamada, "Moldova uyruklu işçi Nicolai Palamarcıuc’un gözü dönmüş patronların alıkoyması ve işkencesi sonucu canice katledilmesi, AKP-MHP iktidarının patronlara işçilere yönelik her türlü sömürü, şiddet ve güvencesizliği cezasız bırakan politikalarının doğrudan sonucudur" denildi.

ALGI YARATILIYOR

Türkiye’nin dört bir yanında göçmen işçilerin, en ağır koşullarda, en düşük ücretlerle, hiçbir hukuki güvenceleri olmadan çalıştırıldığına vurgu yapan sendika, "En temel haklarını talep ettiklerinde ise şiddet, işten atma ya da sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor. Basında yer alan haberlerde Palamarcıuc’un işyerine ait bir evrakı alırken yakalandığı yönünde vurgular yapılıyor, böylece bilinçli veya bilinçsiz işverenin işlediği işkence suçunu hafifletecek bir algı yaratılıyor. Oysa alınan evrakın niteliği henüz bilinmiyor; bu bir alacak senedi ya da ödenmeyen borcun kanıtı olma ihtimali oldukça yüksek. Basın emekçilerinin eksik bilgilere dayanarak mağduru “suçlu” gösterecek ifadeler kullanmaktan kaçınması bu tip olaylarda büyük önem taşıyor. Göçmen Sendikası Girişimi olarak tüm emekçileri, patronların cezasız bırakılan şiddetine ve sömürüsüne karşı göçmen işçilerle yan yana durmaya çağırıyoruz. Bu cinayette işverenin ve olaya karışan herkesin işlediği ağır suçların üzerinin örtülmemesi, en ağır cezaları almaları için adli sürecin takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

∗∗∗

UCUZ VE KAYITDIŞI ÇALIŞTIRILIYORLAR

Göçmen işçilerin ülkedeki payı artarken, kayıtdışı ve güvencesiz çalışmayla sömürülüyorlar. Kayıtdışı verilere rağmen 2023’te yaşanan iş cinayetleri içerisinde göçmen işçilerin oranı yüzde 6 civarında. Kayıtdışı çalıştırılırken katledilen işçilere bir örnek de Afgan maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani. Zonguldak’ta da Nourtani’nin cesedinin 9 Kasım 2023’te yakılmış halde bulunmuş, çalıştığı madenin kaçak olduğu anlaşılmıştı. Nourtani’nin yakılarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Madeni işleten 2 sanığa "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8’er ay, 4 sanığa ise "delil karartma" suçundan 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, "kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı" öne sürüldü. Patronların daha ucuz iş gücü buldukları için ellerini ovuşturarak çalıştırdığı göçmen işçilerin çalışma koşulları da hayatları kadar zor.