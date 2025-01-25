‘Göçmenler donarak yaşamını yitiriyor’

Haber Merkezi

Van’da soğuk hava şartları nedeniyle geçiş yapan göçmenler donma tehlikesiyle karşı karşıya. MA’nın haberine göre, sınırdan geçerken birçok mülteci donuyor, kimi vahşi hayvanların saldırılarına uğrayarak hayatlarını kaybediyor.

2024 yılının Kasım ayında biri çocuk 3 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini anımsatan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi Avukat Sercan Cihan, kış aylarında gelen göçmenlerin ağır hava koşulları nedeniyle hipotermi geçirdiklerini söyledi. Karların erimesiyle birlikte sınırda yapılan tespitlerde onlarca göçmenin donarak hayatını kaybettiğini gördüklerini ifade eden Cihan, yıl içinde komisyona 3 başvurunun yapıldığını söyledi.

Başvuruların sınırı geçmek isterken hipotermi geçirerek hastaneye kaldırılanlardan geldiğini belirten Cihan, “Göçmenlerin tedavileri hastanelerde devam etmektedir ancak tekrar iletmek istiyoruz Van ilinin sınır bölgesinde olması ve kış şartlarının da çok sert geçmesi nedeniyle göçmenler bu ülkeye girişi esnasında insanlık onuruna yakışmayacak şekilde bir sonuçla karşılaşıyorlar. Van Barosu olarak aile fertlerinden gelen başvurular üzerine olaya müdahil olduk. Fakat yetkili birimlerin mülteci verilerini baro ile paylaşmadıklarını ifade edebiliriz. Van’da gerçekleşen donma olaylarında komisyon olarak elimizden geldiğince aile fertlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.