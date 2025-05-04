Göçmenler düşük yoğunluklu aile hekimliklerine kaydırılıyor

İstanbul’da yabancı uyruklu hastaların, kendilerinin de haberi olmadan başka aile hekimliklerine kaydırıldığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ayın 25’inden sonra gerçekleşen bu kaydırmanın, hekim ve ebelerin aylık performans hedeflerini zorladığını ve maaşlarından yüksek kesinti yapılmasına neden olduğunu söyledi.

İstanbul’da nisan ayının sonunda hasta sayısı yüksek aile hekimliği birimlerinde kimlik numaraları 99 ile başlayan göçmen, yabancı uyruklu, ağırlıklı Suriye kökenli hastalar kendilerinin de haberi olmadan nüfusu daha düşük yoğunluklu aile hekimliklerine kaydırıldı.

Bakanlık söz konusu işlemle ilgili aile hekimi ve aile sağlığı ebe hemşirelerine de hiçbir bilgi vermedi.

Normal şartlarda ayın 25’inden sonra müdürlüğün veya bakanlığın hasta ataması yapmaması gerektiği halde gerçekleşen bu kaydırma işlemi, aile hekimlerinin iş yükünün bir anda artmasına ve hak edişlerini alabilmesi için gerçekleştirecekleri aylık performanslarının olumsuz etkilenmesine neden oldu.

MASA BAŞI KARAR

Bu duruma tepki gösteren Dr. Mehlepçi, masa başından yürütülen ve tamamen bir beceriksizliğin ürünü olan bu işlemin her iki tarafı da mağdur ettiğine dikkat çekti. Dr. Ahmet Mehlepçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler aile sağlığı merkezinde negatif performans denen aslında çok kabul etmediğimiz ve bize dayatılan bir sistemle çalışıyoruz. Nüfusumuzun bebeklerimizin, çocuklarımızın zamanı gelmiş aşılarını, hastalarımızın izlemlerini, gebelerimizin izlemlerini ay sonuna kadar zamanında yapmak zorundayız. Zamanında yapmadığımız da hak edişimizden çok büyük para kesintilerine maruz kalıyoruz. Düşünün şimdi bir aile hekimi arkadaşımız ayın 28’inde nüfusuna 566 tane hasta ekleniyor, siz ayın 30’una kadar bu hastaların aşısı izlemi bilgileri güncel mi değil mi bunları kontrol edip eksik olan aşılarını eksik olan izlemlerini bitirmek zorundasınız. Ayın son iki günü bu kadar hasta atamasıyla insan üstü bir varlık olsanız dahi böyle bir şeyi yetiştirmeniz imkansız. Bu sadece bir örnek, yüzlerce aile hekimi arkadaşımızın yüzlerce hasta değişikliği yapılanlar oldu…”