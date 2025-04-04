Göçmenler için çağrı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Tuzla Geri Gönderme Merkezinde (GGM) tutulan Türkmenistan yurttaşı Ylhamcanov Hurşit ve ailesinin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İHD İstanbul Şube Eş Başkanı Gülseren Yoleri, GGM'lerde birçok hak ihlalinin yaşandığını belirterek, sadece haklarında sınır dışı edilme kararı olan kişilerin değil, ailelerinin de olumsuz etkilendiğini vurguladı. Tuzla GGM'de tutulan Hurşit için idari gözlem kararının kaldırılması için başvuruda bulunduklarını söyleyen Gülseren Yoleri, henüz bir cevap alamadıklarının altını çizdi.