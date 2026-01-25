Göçmenler ne dönebiliyor ne de kalabiliyor: ‘Gönüllü dönüş’ söylemi boşa düştü

Suriye’de 8 Aralık 2024'te Colani liderliğindeki cihatçıların ülkeyi ele geçirmesinin ardından Türkiye’deki milyonlarca Suriyeli için “geri dönüş” tartışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı verileri, Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana yüz binlerce kişinin Suriye’ye döndüğünü ortaya koysa da Türkiye’de kalan milyonlar için dönüş hâlâ güvenlik, barınma ve yaşam koşulları nedeniyle belirsizliğini koruyor. Ancak tüm bunlar yaşanırken AKP iktidarı, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na göre Türkiye’de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 2 milyon 343 bin 518. Bakanlık verileri geri dönüşlerin sınırlı bir boyutta kaldığını da ortaya koyuyor. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 578 bin oldu.

ÜÇ KADEMELİ DÖNÜŞ PLANI

1 Ocak itibarıyla kademeli olarak hayata geçirilmeye başlanan üç aşamalı planın ilk aşamasında geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, diğer sigortalılar gibi sağlık hizmeti alırken SGK’ye katkı payı ödemekle yükümlü olacak.

İkinci aşamada ise uzun süredir uygulanan geçici koruma statüsü kademeli olarak sona erdirilecek ve ikamet izni şartları zorlaştırılacak. Geçici koruma statüsünün kaldırılmasıyla birlikte Suriyelilerin Türkiye’de kalabilmek için ikamet iznine başvurması gerekecek. Ancak başvuru sahiplerinden; düzenli gelir, geçerli iş, sağlık sigortası, banka teminatı ve uygun barınma koşulları gibi kriterleri karşılamaları istenecek. Üçüncü ve son aşamada ise “gönüllü dönüşü” teşvik etmek amacıyla maddi destek sağlanacak. Bu destek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan özel fonlardan karşılanacak.

500 BİNDEN FAZLASI KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR

Türkiye’de kalan milyonlarca Suriyeli için dönüş, hâlâ bir seçenek değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre çalışma izni verilen toplam yabancı 300 bin 582 olurken bunun 117 bin 500’ü Suriyelilerden oluştu. “Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Mevcut Durum, Geri Dönüş Dinamikleri ve Sosyal Uyum Politikaları” raporuna göre ülkede 500 bini aşkın Suriyelinin kayıt dışı çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine de yer verilen rapora göre 2024 yılında mevsimlik tarım ve hayvancılık sektörlerinde Çalışma İzni Muafiyeti kapsamında 120 bin 284 başvuru onaylandı. Raporda, Suriyelilerin tekstil sektöründe yaklaşık yüzde 20'lik, tarım sektöründe ise yüzde 80'e varan oranlarda temsil edildiği belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2025 raporuna göre geçen yıl 91 mülteci/göçmen çalıştırılırken yaşamını yitirdi. Bunlardan 33’ü ise Suriyeli göçmenlerden oluştu.

EĞİTİM EN TEMEL NEDENLERDEN BİRİ

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin araştırmasına göre Suriyeli çocuklar, okullarda akranları ve kimi öğretmenler tarafından “geri dönme” baskısına maruz kalıyor. Bu baskı, çocukların okulla bağının zayıflamasına ve okuldan kopma riskinin artmasına yol açıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 5 Ocak 2025 verilerine göre Türkiye’de 5–17 yaş aralığında bulunan eğitim çağındaki Suriyeli çocuk sayısı 1 milyon 71 bin 604 oldu. Suriyeli öğrenci sayısı 843 bin 891, okullaşma oranı ise yüzde 77,9 olarak kaydedildi. Verilere göre okulöncesi ve ortaokulda Suriyeli çocukların okullaşma oranında 2024 yılına kıyasla düşüş yaşandı. Okulöncesinde okullulaşma oranı yaklaşık yüzde 47,4’ten yüzde 42,7’ye düştü. Ortaokul kademesinde de okullaşma önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 93,5’ten yüzde 92,5’e geriledi.

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Eğitim İzleme Raporu’na göre ise eğitimden kopan çocukların önemli bir bölümü düşük ücretli, sigortasız ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor. UNICEF’in anketine katılan ailelerin yüzde 33’ü okul masraflarını karşılayamadığını, yüzde 14,3’ü ise bu nedenle çocuklarının okuldan koparak çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Hayata Destek Derneği’nin raporuna göre, Suriye’deki güvenlik sorunları, sınırlı istihdam olanakları, altyapı ve temel hizmetlere erişimdeki yetersizlikler Suriyelilerin geri dönüş eğilimini azalttı. Dönüş kararını etkileyen en önemli etmenlerden birinin eğitim hizmetlerine erişim olduğu belirtilen raporda katılımcıların yüzde 48,0’inin çocuklarının iyi eğitim alması için Türkiye’de kalmayı tercih ettiği aktarıldı. Raporda, ailelerin çocuklarının Arapça okuma-yazma bilmemeleri ve iki ülkenin eğitim sistemleri ile kültürel farkları nedeniyle Suriye’ye uyum sağlamakta zorlanacaklarından endişe ettiği belirtildi.

EKONOMİK SORUNLAR BELİRLEYİCİ ETKEN

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Ağustos 2025’te Suriye’ye dönen ailelerle yaptığı araştırmada, geri dönüş kararın Türkiye’deki ekonomik zorlukların (%79,7) Suriye’deki koşulların iyileşmesinden (%20,3) daha belirleyici olduğu saptanıyor. Araştırmaya göre geri dönen ailelerin yüzde 78,7’si yetersiz gelire sahip. Raporda, Türkiye’deki ailelerin barınma, gıda ve eğitim masraflarını karşılamakta zorlanmasının geri dönüş kararlarını etkilediği belirtildi.

***

ÇOCUKLARIM ORAYA ALIŞAMAZ

İstanbul Fatih’teki kendi kuruyemiş dükkânını işleten 38 yaşındaki iki çocuk babası Ahmed Mardini, 14 yıl önce Şam’dan İstanbul’a geldiklerini söyledi. Tüm hayatını İstanbul’da kurduğunu belirten Mardini, Suriye’ye dönmek konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Çocuklarının Türkiye’de eğitim gördüğüne dikkat çeken Mardini, ‘‘Çocuklarım Türkçe eğitim aldılar. Arapçaları iyi değil, oraya dönsek alışamazlar, zorluk çekerler. Hem “Savaştan çıkmış bir ülkede eğitim ne kadar iyi olabilir? Suriye yeniden inşa edilemedi” diye konuştu.

***

SURİYE İLE BAĞIMIZ KALMADI

Suriye’deki iç savaşta eşini kaybettiğini söyleyen 38 yaşındaki Esra, 5 çocuğu ile 14 yıl önce Türkiye’ye göç ettiğini söyledi. Suriye’de hâlâ yaşanabilecek koşulların sağlanamadığını söyleyen Esra, dönmeye korktuğunu aktardı. Suriye’de ailesinden, arkadaşlarından kimsenin kalmadığına dikkat çeken Esra “Burada evlere temizliğe gidiyor, çocuklarıma bakıyorum. Suriye’ye dönmeyi hiç istemiyorum çünkü orada ne bir ailem ne de evim kaldı. Ayrıca ne iş ne de eğitim var. Savaşta her şey harap oldu. Evim yıkılmışken nereye dönebilirim ki?” diye sordu.

***

YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ

Fatih’teki bir pastanede çalışan 16 yaşındaki Hasan ise lise birinci sınıfa geçtiğinde okulu bıraktığını söyledi. “Notlarım iyi değildi, yapamıyordum” diye konuşan Hasan, yakın zamanda ise Suriye’ye dönmek istediğini söyledi. Suriye’nin henüz güvenli olmadığını ve hâlâ yeniden inşa edilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Hasan, “Belki 2-3 yıl sonra Suriye’ye döneriz. Ancak yıllardır süren savaşın sonucunda evler, işyerleri okullar harabe durumda, dönmeden önce orayı tıpkı burası gibi yaşanabilir kılmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

***

ENDİŞE, SIKIŞMIŞLIK HİSSİ HÂKİM

Yıldız ÖNEN - Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı Sözcüsü

“2025’te okulların yaz tatiline girmesiyle Suriyelilerin dönüşünde bir pik olacağı söyleniyordu ancak böyle bir dönüş yaşanmadı. Birleşmiş Milletler’in gönüllü geri dönüş koşullarının birincisi; geri dönülecek olan ülkede huzur, güven ve istikrar olmasıdır. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yaptığı son açıklamada, "Suriye'de Dürzi, Alevi, Kürt; diğer dini ve etnik kimliklerin güvenliği yok" dedi. Daha öncede de Birleşmiş Milletler’in raporunda "Suriye'de geri dönüş için uygun koşullar yok" denilmişti. Dolayısıyla gönüllü bir geri dönüşten bahsetmiyoruz, Türkiye'de bir zorunlu geri dönüş var. Sahada yaptığımız araştırmalar da bize bunu gösteriyor.

Mayıs 2025’te aile hekimliklerine, şimdi de sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimleri kaldırıldı. Dönüşe ikna edilmeye çalışılıyorlar ama çok zor. Bunun ilk sebebi Suriye’nin hâlâ güvenli olmaması. İkincisi; burada doğan çocukların ana dilleri Türkçe. Burada eğitim gördüler, oraya gittiklerinde Arapça bilmemeleri, uyum sağlayamamaları anlamına geliyor. Artık Türkiyeliler, yeniden Suriyelileşmeleri gerekiyor, bu da çok zor. Bir diğeri ise Suriye’de bir geçim kaynağına sahip olmamaları. Dönenlerin büyük kısmının orada işi, evi, ailesi varken kalanların hiçbir şeyi yok.

Türkiye’deki göçmenlerin büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. Geçici koruma statülerinin kaldırılması durumunda kaçak göçmen statüsüne düşecekler. Oturma izni almak ise başlı başına zor bir serüven. Çalışma izinlerine başvurmaya çalışıyorlar ama çalışma izni almak da çok zor. Ne Suriye'ye dönebiliyorlar ne Türkiye'de kalabiliyorlar. Suriyeli derneklerle yaptığımız toplantılarda tek bir soru duyuyoruz: ‘Şimdi biz ne yapacağız?’

Kendi yaratmadıkları bir savaşın mağdurları, yine kendi yaratmadıkları başka bir savaşın içine gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya.”