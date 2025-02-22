Göçmenlere evlilik bile yasaklanıyor

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Fransa’da giderek sağcılaşan hükümetin katı göç politikalarına bir yenisi daha ekleniyor. Hükümetin Fransız vatandaşları ile belgesiz göçmenlerin evlenmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısı, Fransa Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da kabul edildi.

Hükümetin desteklediği tasarı, solcu senatörler tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle tepki topladı. Yeşil Partili Senatör Melanie Vogel, tasarıyı “Anayasa’ya yönelik saldırı” olarak niteledi. Sosyalist Partili Senatör, söz konusu girişimin “yabancı düşmanlığı ve ırkçılık iklimini artırmayı hedeflediğini” kaydetti.